Les monstres soulèvent Québec

Quelque 13 152 fanatiques de sensations fortes ont carburé au rythme des trucs spectaculaires et du ronronnement des bêtes motorisées, samedi soir, au Centre Vidéotron, à l’occasion du Monster Spectacular.

La soirée a été lancée sur le coup des acrobaties à motocross, qui ont enfilé des figures plus spectaculaires les unes que les autres au grand saut. Les « Big Foot » ont ensuite fait leur entrée sous les cris nourris de la foule, avant d’écraser en un coup de pédale la douzaine de voitures qui faisaient office d’obstacles.

« Québec est l’un des marchés les plus forts au Canada », a-t-il confié au Journal, en plus de vanter les installations du Centre Vidéotron. Les gradins rétractables permettent de « doubler l’espace » praticable et le système de ventilation permet d’atténuer l’odeur d’essence, a-t-il pointé.