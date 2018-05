Notre ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs ne nous a pas épatés jusqu’ici par ses interventions en faveur des chasseurs et des pêcheurs du Québec. À peine est-il connu de ces milliers de personnes qui chaque année paient leur permis de chasse et de pêche.

Mais voilà qu’il nous fait connaître son mépris pour ceux et celles qui n’ont pas les moyens de se rendre pêcher dans les grandes pourvoiries de luxe du Nord-du-Québec, dont la clientèle n’est pas celle de Walmart.

Se souvenir des batailles

Monsieur Blanchette était bien jeune dans les années 1970, lorsque les « pêcheurs Walmart » se sont levés pour réclamer l’accessibilité à leur territoire de chasse et de pêche. Notre ministre sait-il qu’en 1970, 87 % du territoire de chasse et de pêche était contrôlé par 30 000 personnes et qu’il était impossible aux Québécois et Québécoises d’avoir accès à une rivière à saumon pour y pêcher ? Comme ministre de la Faune, il devrait au moins connaître les batailles qu’ont dû livrer les « pêcheurs Walmart » pour enfin être capables de taquiner le saumon à leur tour après plus de cent ans au cours desquels ils n’avaient été que des braconniers sur leur territoire.

C’est en souvenir de ces batailles que ne semble pas connaître monsieur Blanchette que les « pêcheurs Walmart » n’accepteront pas qu’on retourne aux clubs privés d’autrefois et que l’on réserve l’accessibilité de notre territoire halieutique et cynégétique aux seuls « Rockefellers » américains ou canadiens, privant les générations futures des plaisirs de la pêche au saumon.

Mépris et arrogance

J’espère que les « pêcheurs Walmart » feront connaître leur opposition en octobre prochain à ce retour en douce aux clubs privés que nous promet le Parti libéral et que la circonscription de Rouyn-Noranda–Témiscamingue, dont la population est reconnue comme adepte de la chasse et de la pêche, se souviendra du mépris et de l’arrogance que nous a démontrés son député dans sa seule intervention d’importance depuis sa nomination comme ministre.

Lucien Lessard a été député de Saguenay de 1970 à 1982 et ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche de 1979 à 1982. Il fut responsable de l’abolition des clubs privés de pêche au saumon du Québec en 1980.