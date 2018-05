Où en sont les services de garde en milieu scolaire?

Aux environs des années 1970, les services de garde en milieu scolaire commençaient à voir le jour. Depuis ce temps, ces services occupent une place importante dans toutes les écoles du Québec, et jamais on n’entend parler d’eux dans les médias. Voilà une belle occasion, lors de la semaine des services de garde, d’en profiter pour leur rendre hommage.

Le personnel en service de garde n’enseigne pas le français, les mathématiques, la géographie, la musique ou n’importe quelle autre matière, mais il est là pour poursuivre le projet éducatif d’une école, en mettant en place d’excellentes activités cognitives, sportives et morales. Par le fait même, le personnel du service de garde est aussi responsable du développement global et des habiletés sociales de l’enfant et personne n’en parle. Je me permets, aujourd’hui, de sortir de l’ombre ces éducateurs et éducatrices, afin que l’on puisse les reconnaître à leur juste valeur.

Les horaires

Les éducateurs et éducatrices en service de garde sont souvent laissés pour compte dans le milieu de l’éducation. Jamais on ne se soucie s’ils ont suffisamment de locaux pour recevoir toute leur clientèle, si les élèves auront suffisamment de temps pour leur dîner. Et naturellement, ont-ils des heures de travail acceptables dans leur horaire pour pouvoir en vivre convenablement avec un salaire décent ? Depuis quelques années, nous sommes en pénurie de main-d’œuvre et le ministère de l’Éducation ne fait rien pour améliorer les conditions de ces travailleurs.

Saviez-vous qu’il y a plus de la moitié des membres des équipes de travail qui ont moins de 30 heures par semaine dans leur horaire ? La plupart travaillent entre 10 et 20 heures. Ne vous demandez pas pourquoi il y a tant de roulement et de manque de personnel dans ce milieu.

Unir nos compétences

Parlons des budgets maintenant. Combien y a-t-il encore de services de garde qui transfèrent de l’argent de leur budget pour des services à l’école ? Comme pour des mesures d’appui, des achats divers pour les classes et quoi d’autre encore.

Tout cet argent ne pourrait-il pas servir à offrir plus d’heures de travail au personnel en service de garde ? Si le ministère permettait au personnel éducateur de venir en aide dans les classes à certains enfants en difficulté, nous n’en serions pas à plaindre les enseignants qui n’ont pas le temps d’enseigner.

Étant donné que le personnel éducateur travaille déjà sur les habiletés sociales des élèves, pourquoi chercher à toujours vouloir engager des éducateurs spécialisés quand les ressources sont à portée de main ? Il serait louable de penser à faire une équipe-école solide, en permettant au personnel enseignant et au personnel éducateur de partager leurs compétences pour venir en aide aux élèves du primaire, et, par conséquent, contribuer à diminuer le décrochage scolaire.

Vous êtes importants

Félicitations à vous du personnel en service de garde ! Vous faites un travail exceptionnel ! Sans vous, nos écoles ne seraient pas ce qu’elles sont actuellement. Ne lâchez pas, vous êtes des personnes significatives pour les élèves et soyez fiers d’être éducateurs et éducatrices.

Dans le cadre de la semaine des services de garde, nous devrions tous prendre le temps de leur dire combien ils sont importants auprès des jeunes.

Bonne semaine à vous tous !

Nicole Thibault est enseignante à la formation d’attestation d’étude professionnelle en service de garde en milieu scolaire