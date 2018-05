[PHOTOS] Rihanna dévoile enfin sa collection complète de lingerie

Le moment tant attendu est enfin arrivé: Rihanna a finalement mis en ligne sa collection de lingerie Savage X Fenty, comptant plus de 200 sous-vêtements et pour l’occasion, la chanteuse a organisé une soirée de lancement haut en couleur, hier soir, à New York.

Pour illustrer la collection, RiRi est sortie tout droit du futur en apparaissant dans des hologrammes arborant différents items de la collection pour le bonheur de tous.

Les fans sont déjà toutes séduites par la collection qui est inclusive par rapport aux tailles des soutiens-gorge (32A à 44DD) et des culottes (XS à XXXL), mais aussi par les couleurs disponibles, en particulier l'option nude pour différentes teintes de peau.

Pour une fois, les femmes peuvent réellement se voir dans les mannequins choisies pour la campagne.

Pour les prix, les culottes et shorts se détaillent à partir de 21$ et les brassières/bralettes à partir de 35$!

Pour les plus coquines, les babydolls et les bodysuits débutent à 102$.



Découvrez un aperçu de la collection de lingerie de RiRi dès maintenant:

