Placement «coûteux» dans Bombardier Transport

Lors de l’annonce de l’entente de l’investissement de 1,5 milliard $ US (2 milliards canadiens) de la Caisse de dépôt et placement du Québec dans Bombardier, l’action s’échangeait à un cours moyen de 1,28 $ pièce.

Et Michael Sabia et ses conseillers de la Caisse ont ainsi accepté de se faire refiler leur participation dans Bombardier Transport à un prix si exorbitant à l’époque de la transaction.

Cela dit, d’ici février 2019, moment où Bombardier pourra racheter la participation de la Caisse, la firme Desjardins Capital Markets estime que le placement de 1,5 milliard $ US de la Caisse devrait valoir autour de 2,3 milliards $ US, soit 800 millions $ US de plus (1 milliard $ canadien). Pour une appréciation de 53 %, soit quatre fois moins que la hausse du cours de l’action de Bombardier jusqu’à présent.