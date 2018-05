Plus de 50 cm de neige attendus dans quatre régions françaises

Des tempêtes de neige, avec des précipitations pouvant dépasser les 50 centimètres à certaines altitudes, sont à prévoir dimanche dans quatre départements français. De la pluie verglaçante est aussi attendue.

Les régions en altitude de l’Ardèche, du Cantal, de la Haute-Loire et de Lozère devraient être touchées, en plein mois de mai.

Selon le média français «Ouest-France», les zones situées à plus de 800 mètres devraient noter des accumulations de flocons. Dans celles dépassant les 1000 mètres d’altitude, on attend plus de 50 cm de neige collante et lourde, plus que ce qui tombe habituellement à ce temps de l’année dans ces zones montagneuses.

Les autorités prévoient déjà une circulation particulièrement ardue sur les routes en altitude. Des avis de vigilance ont été émis par le gouvernement.