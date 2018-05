Pour la Corporation JHC

La 38e Collecte de fonds du Conseil des Chevaliers de Colomb de Charlesbourg (6289), au profit de la corporation des Jeunes handicapés de Charlesbourg (JHC), se tient aujourd’hui entre 8 h 30 et 15 h 30, alors que des bénévoles vous tendront la main à plusieurs intersections des rues de l’arrondissement Charlesbourg.

La Mission de la Corporation JHC, organisme sans but lucratif, est d’offrir des divertissements et stimulants dans un milieu sain et sécuritaire, à des jeunes vivant avec un handicap physique ou intellectuel, afin qu’ils puissent vivre des moments de vie significatifs et profitables pour eux et leurs familles.

Retrouvailles réussies

Photo courtoisie

Plus de 200 anciennes élèves et professeurs se sont retrouvés, le 5 mai dernier dans la Salle des Fondatrices des Sœurs de Saint-Joseph de Saint-Vallier, pour les retrouvailles du secondaire (1963-1969) de l’Institut Saint-Joseph. Un hommage particulier a été rendu à celle qui fut la visionnaire pédagogique de cet institut hors norme pour l’époque, sœur Édith Blais, âgée aujourd’hui de 99 ans. L’Institut Saint-Joseph a fermé ses portes en juillet 1969. Sur la photo, quelques professeurs de l’époque (1963-1969), en compagnie de sœur Jeanne d’Arc Auclair, supérieure générale s.s.j., de sœur Édith Blais, ancienne supérieure, qui aura bientôt 100 ans, et de sœur Madeleine Bélec, ancienne préfète des études.

Un déjeuner pour des rêves

Photo courtoisie

Le 26e Déjeuner annuel des policiers, tenu à Sainte-Marie-de-Beauce le 28 avril dernier, a permis de remettre une somme de 12 000 $ à la Fondation canadienne Rêves d’enfants. Sur la photo, de gauche à droite : Martin Poulin, de la Sûreté du Québec (SQ), MRC Nouvelle-Beauce, Annie Simard, de la Fondation canadienne Rêves d’enfants, Michael Byrns, de Desjardins (commanditaire principal) et Julien Lemieux, de la SQ MRC Nouvelle-Beauce.

Centenaire honorée

Photo courtoisie

Mme Aline Grenier, une citoyenne de l’arrondissement Beauport à Québec, a eu droit à une belle surprise, le 6 mai dernier au Manoir Montmorency, alors que Raymond Bernier, député de Montmorency, lui a remis un cadeau et une certificat Hommage de l’Assemblée nationale à l’occasion de son 100e anniversaire. Mme Grenier est née le 3 mai 1918 et elle habite encore sa maison de l’avenue Royale. Sur la photo, Mme Bernier est accompagnée de Raymond Bernier et de son neveu Jacques Grenier.

Anniversaires

Photo courtoisie

Christianne Vallée Blanchet (photo), directrice de comptes principale chez Lussier Dale Parizeau (Assurance des entreprises)... Emily VanCamp, actrice canadienne (Vengeance), 32 ans... Wilfred LeBouthillier, chanteur (Star Académie), 40 ans... Paul Arcand, animateur radio (98,5 FM), 58 ans... Louise Portal, comédienne, actrice et chanteuse, 68 ans... Micheline Lanctôt, comédienne et réalisatrice, 71 ans... Michel Fugain, compositeur et interprète, 76 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 12 mai 2016. Denis Hardy (photo), 80 ans, député libéral provincial de Terrebonne 1965 à 1966 et de 1970 à 1976... 2015. John Slater, 63 ans, homme politique canadien... 2014. Ralph Peduto, 72 ans, acteur et dramaturge américain... 2012. Eddy Paape, 91 ans, auteur et dessinateur de bande dessinée belge... 2011. Adrien Gagnon, 87 ans, homme d’affaires et ancien culturiste... 2001. Perry Como, 88 ans, crooner américain.