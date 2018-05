Rafle des années 1960: l’entente entre le fédéral et les victimes approuvée par un juge

OTTAWA | Un juge de la Cour fédérale à Saskatoon a finalement approuvé l’entente de près de 800 millions $ visant à dédommager les survivants de la «rafle des années 1960».

À l’issue des audiences qui se tenaient jeudi et vendredi à Saskatoon, en Saskatchewan, le juge Michel Shore a entériné vendredi l’accord annoncé en octobre dernier par le fédéral. Les audiences devaient notamment permettre d’aborder certains enjeux, à savoir si le règlement proposé était équitable, raisonnable et dans l'intérêt fondamental des individus affectés.

L’entente prévoit 750 millions $ dans le cadre du versement d’indemnités individuelles pour les Indiens inscrits et les Inuit; 50 millions $ du gouvernement du Canada pour établir une fondation afin de favoriser le changement et la réconciliation et 75 millions $ pour les honoraires de services juridiques.

«La rafle des années 1960 est un chapitre sombre et douloureux de l’histoire du Canada», avait souligné la ministre fédérale Carolyn Bennett, lors de l’annonce de l’entente de principe.

Entre les années 1960 et 1980, des enfants autochtones ont été retirés de leur foyer par les services de protection de l’enfance et ensuite placés dans une famille d’accueil ou adoptés par des parents non autochtones afin de leur faire perdre leur culture et leur identité.

Le gouvernement fédéral était visé depuis 2010 par des poursuites intentées par des membres des Premières Nations d'un peu partout au Canada.

Vendredi soir, Sarah Glenn, une survivante, a déclaré à Global News qu'elle avait des sentiments mitigés après avoir appris l’approbation de l’entente.

«J'ai découvert à l'âge de 25 ans que j'étais une Indienne inscrite, mais j'aurais pu tout aussi bien être l'un de ceux qui n'ont pas de statut et n'auraient pas été couverts par le règlement, a-t-elle dit. Mais je serais toujours sans ma culture, sans ma famille, sans ma maison.»

Certaines organisations déplorent d’ailleurs que les Métis et les non-inscrits ne soient pas considérés dans l’entente.