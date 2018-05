Rappel de café en grains illy

OTTAWA | L’entreprise illy Espresso Canada procède au rappel de grains de café de marque illy en raison du gonflement des boîtes de café auxquelles il manque une soupape d’air.

Selon le communiqué émis vendredi par l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA), l’absence de soupapes d’air permet au dioxyde de carbone qui se dégage des grains de café de s’accumuler dans la boîte. Le couvercle de celle-ci pourrait alors, sous la pression, se détacher soudainement avec force à l’ouverture.

Les produits visés par le rappel sont les boîtes de café illy de torréfaction forte et moyenne, en format de 250 g, avec les dates d’expiration 10/2019 et 11/2019. Les codes des produits sont le 7 33411 07721 6 et le 7 33411 00009 2.

Le rappel a été déclenché par l’entreprise dans la foulée d’une enquête de l’ACIA sur la salubrité des aliments. Aucun cas de blessure lié au produit n’a été rapporté au Canada.