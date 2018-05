Rebholz: Top pinot blanc!

De retour d’une magnifique semaine à parcourir le vignoble des régions de Baden et de Pfalz au sud-ouest de l’Allemagne, ma visite chez Ökonomierat Rebholz a été de loin la plus spectaculaire!

Non seulement la virée dans le vignoble cultivé en bio et en biodynamie a été spectaculaire, l’accueil et la présentation des vins d’un grand professionnalisme, mais les vins sont absolument splendides. Tout, des cuvées d’entrée de gamme, en passant par les premiers crus, jusqu’aux grands crus (les fameux Grosses Gewächs ou G.G. comme ils disent plus facilement là-bas), tout est impressionnant. Pour vous en faire une idée d’ici à ce que je publie un compte-rendu plus détaillé des vins dégustés, ne manquez pas de mettre la main sur ce « petit » pinot blanc (weiss burgunder en allemand), un bijou pour la belle saison qui s’installe tranquillement, mais sûrement. Un nez de bonne intensité, floral, avec des touches de miel, de poivre blanc et d’iode. Bouche énergique, matière nourrie, acidité fringante, amplitude, longueur et impression salivante. Le bonheur à petit prix!

Weisser Burgunder Trocken 2016, Ökonomierat Rebholz, Pfalz, Allemagne

25,15 $ - Code SAQ 13350755 – 12,5 % - 1,8 g/l - *** ½ $$ ½