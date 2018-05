Régis Labeaume se donne raison

NEW YORK | Le retrait d’un tweet rectificatif de la GRC confirme selon Régis Labeaume que le corps policier est bien responsable de la sécurité à Québec lors du G7.

« Ça me donne encore plus raison », a lancé M. Labeaume, de New York, où il participera à une rencontre de l’ONU. « La question, là-dedans, c’est : où est l’autorité ? »

Mercredi, le maire avait affirmé que la GRC prenait le contrôle de la gestion de la sécurité lors du G7. Le corps policier avait par la suite publié un gazouillis pour « rectifier les faits ». Or, ce tweet a été retiré la même journée. Régis Labeaume jure qu’il n’y est pour rien.

Un léger ajustement

Appelée à s’expliquer, la GRC a eu cette réponse, par courriel : « Nous voulions faire un léger ajustement et devions donc l’effacer. Par la suite, un certain temps s’est écoulé et il n’était plus pertinent de revenir sur le sujet. » Lorsque nous avons voulu savoir quel était l’ajustement, on nous a répondu : « L’ajustement n’est pas d’intérêt public. » La GRC a indiqué hier qu’elle n’est pas encore en mesure de communiquer les lieux et heures de la conférence de presse et de l’assemblée citoyenne promises pour le 16 mai.

Avec la collaboration de Taïeb Moalla