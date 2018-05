Stephen Harper: un livre sur le populisme et le conservatisme en préparation?

OTTAWA | Après un précédent livre sur l’histoire du hockey, l’ex-premier ministre Stephen Harper plancherait actuellement sur un nouveau livre.

L’ouvrage, dont la date de parution n’a pas été dévoilée, tout comme la maison d’édition, s’attaquerait à la question du populisme, notamment de droite, ainsi qu’à l’avenir du mouvement conservateur, rapporte le National Post, citant plusieurs sources.

Cette semaine, M. Harper a cosigné une tribune dans le quotidien The New York Times avec d’anciens dirigeants du monde, dont l’ancien premier ministre australien, John Howard, saluant la décision du président américain Donald Trump de retirer les États-Unis de l’Accord sur le nucléaire iranien.

Son précédent livre, A Great Game : The Forgotten Leafs and the Rise of Professional Hockey, publié par la maison d’édition new-yorkaise Simon & Schuster aborde les premiers défis pour l’obtention de la coupe Stanley, l’ascension du hockey professionnel ainsi que la montée d’équipes et de joueurs de Toronto.

Né le 30 avril 1959 à Toronto, Stephen Harper a été premier ministre du Canada de 2006 à 2015. Son aventure politique s’est amorcée au milieu des années 1980. Il a obtenu un premier siège comme député du Parti réformiste en 1993, avant de prendre les rênes de l’Alliance en 2003. Il a ensuite réussi à se faire élire comme chef du Parti conservateur, né de la fusion entre l’Alliance et le Parti progressiste-conservateur, en 2004.