Un grand vide

La désertion de Jonatan Julien laisse un vide énorme à combler au sein du comité exécutif de la Ville de Québec, en plus de faire ressortir les lacunes parmi l’équipe du maire.

Le premier élu de Québec ne tardera sans doute pas à désigner le ou la remplaçante de M. Julien. Il voudra ainsi dissiper du mieux qu’il le peut le nuage noir qui mine son équipe depuis sa sortie déplacée de la semaine dernière. L’ambiance est lourde dans les rangs d’Équipe Labeaume, où M. Julien était apprécié de plusieurs membres.

Néanmoins, c’est tout un casse-tête que s’est créé Régis Labeaume. Rappelons que déjà, lors des dernières élections, il avait perdu plusieurs conseillères d’expérience.

Je pense à Natacha Jean, Chantal Gilbert et Julie Lemieux, qui ont décidé de quitter la vie politique en 2017.

Cette dernière siégeait elle aussi comme vice-présidente du comité exécutif. Le maire lui manifestait toute sa confiance, et lui avait en conséquence confié de multiples dossiers.

Pour la composition du nouveau comité exécutif, après les élections de novembre dernier, le maire a misé sur une équipe très jeune et moins expérimentée. Si l’intention était louable, en revanche, les candidats ou candidates solides en finances et en gestion ne sont pas légion. Cette réalité complique le brassage de cartes.

Sang neuf

À titre de vice-président du comité exécutif, M. Julien avait hérité de plusieurs responsabilités parmi les plus importantes, soit finances, infrastructures, relations de travail, travaux publics. Il assumait également la vice-présidence du RTC, où ce serait bon d’avoir du sang neuf.

En ce sens, il serait judicieux pour le maire de confier les dossiers de mobilité et de transport à un autre élu que Rémy Normand, qui pourrait ainsi se voir refiler les responsabilités occupées par M. Julien.

M. Normand compte en effet 35 ans de carrière au gouvernement du Québec, où il a œuvré au sein du ministère de la Sécurité publique et au secrétariat du Conseil du trésor. Comme M. Julien, il détient également une maîtrise en administration publique. Il doit encore parfaire ses habiletés de communicateur et de vulgarisateur, mais une chose est certaine, il détient le bagage et la stature nécessaires.

Une personne de confiance s’impose

En ce qui concerne les transports et la mobilité, une personne de confiance s’impose, avec le projet de tramway qui s’en vient, et les préoccupations majeures engendrées par les problèmes de congestion routière.

Il s’agit d’une belle occasion pour confier davantage de responsabilités à une personne qui a fait ses preuves et qui pourra communiquer les messages de façon très efficace. Geneviève Hamelin ou Anne Corriveau représentent de bonnes options.

Jean Rousseau, conseiller du district Cap-aux-Diamants, aurait fait un excellent candidat pour siéger au comité exécutif, mais il y a fort à douter que M. Labeaume confie une quelconque responsabilité à un membre de l’opposition.