Un mois sans accorder un seul point pour Phillippe Aumont

Le lanceur québécois Phillippe Aumont, qui a effectué un retour dans le baseball affilié en 2018, connaît de bons moments dans les filiales des Tigers de Detroit.

Depuis le 13 avril, Aumont n’a pas accordé un seul point à ses adversaires. Durant cette période, le géant originaire de Gatineau s’est présenté sept fois au monticule. En 12 manches et deux tiers, il a alloué seulement six coups sûrs et quatre buts sur balles.

Pour l’ensemble de la saison, Aumont (1-0) présente une excellente moyenne de points mérités de 1,88 avec les Mud Hens de Toledo, au niveau AAA. Il a aussi pris part à deux rencontres avec Erie, dans le AA, ne permettant aucun point en trois manches de travail.

Lors du camp d’entraînement des Tigers, Aumont avait été utilisé une fois dans la Ligue des pamplemousses, ne cédant aucun point ni même un seul coup sûr en une manche contre les Rays de Tampa Bay.