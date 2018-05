Une carte et une application pour identifier les «trappes à tickets»

Les données tirées de plus de 52 000 contraventions contestées à travers la province ont permis d’identifier des zones où les automobilistes courent plus le risque d’être pris en défaut, communément surnommées les « trappes à tickets ».

L’équipe du Journal a utilisé la même masse de données pour confectionner une carte interactive, qui montre les secteurs où on note une concentration de contraventions distribuées.

Cette carte vous permet de visualiser les tronçons qui font souvent l’objet d’une surveillance policière accrue.

Chaque point blanc représente un endroit où une contravention a été émise entre 2007 et 2016. Les zones où la densité de contraventions est particulièrement élevée apparaissent en rouge. Elles suggèrent la présence d’une possible «trappe à tickets» ou de secteurs où les automobilistes doivent faire preuve de plus de vigilance et de prudence au volant.

Source Alfredo Munoz

Attention accrue