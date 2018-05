Une histoire d’amour et de passion

Ils sont enseignants, à la retraite, occupent d’autres professions et ils ont tous en commun un amour pour le théâtre. Une passion qui les amène à créer leur propre spectacle et à monter sur les planches tous les deux ans.

Ils font tous partie de la troupe de théâtre amateur des Boules à mythes, qui a accueilli, au fil des ans, une centaine de « comédiens ».

Dans la cafétéria du Collège de Champigny, mardi soir, où ils répétaient leur 17e création intitulée Un « chèque » et mat, sérieux et plaisir étaient visiblement au rendez-vous.

« On adore le théâtre et c’est une passion pour nous. Nous ne sommes pas des professionnels, mais notre objectif est de toujours présenter quelque chose de qualité », a affirmé Jean Beaudoin, qui signe la mise en scène de cette nouvelle création.

Le Théâtre des boules à mythes a vu le jour en 1984, avec une pièce de théâtre pour enfants écrite par le fondateur Florent Roby et présentée à l’école Notre-Dame, devenue aujourd’hui les Hauts-Clochers, à L’Ancienne-Lorette. La troupe s’est ensuite consacrée à des productions destinées à un plus large public.

Photo Annie T. Roussel

Une des particularités de cette troupe est l’écriture de textes originaux et qui sont écrits, depuis 2001, à plusieurs mains.

Jean Beaudoin, Geneviève Bisaillon, Robert Labrecque, Florent Roby et Maurice Roy ont travaillé un an sur le texte d’Un « chèque » et mat.

« On lance des idées, on commence l’histoire et on définit les personnages. C’est un travail qui devient très difficile lorsque tout le monde met son grain de sel », a lancé Claude Gosselin, en éclatant de rire.

Jean Beaudoin ajoute que l’expérience est enrichissante.

« On pense, parfois, avoir l’idée du siècle et on réalise que ce n’est pas du tout le cas. C’est ça qui est le fun de travailler en équipe. C’est enrichissant et ça nous fait grandir », a-t-il indiqué.

Clin d’œil aux villages québécois

Photo Annie T. Roussel

Présenté à partir du 24 mai à la Salle Henri Piolain du Collège de Champigny, Un « chèque » et mat raconte l’histoire d’un petit village confronté à sa fermeture. Les résidents font face à des solutions pour sa survie, mais ils vont se retrouver devant un choix déchirant qui va provoquer des divisions.

« C’est un clin d’œil à tous les villages du Québec qui se battent pour leur survie », a fait savoir Jean Beaudoin.

L’homme de théâtre Jacques Lessard, qui a joué dans la version originale de La trilogie des dragons, de Robert Lepage, a accepté de donner un coup de main à la troupe pour la mise en scène de cette 17e création.

« On voulait faire quelque chose avec encore plus de qualité. Je l’ai approché sans trop d’attentes, il a lu le texte et il a décidé d’embarquer. Son apport est exceptionnel. Il nous a amenés à nous dépasser », a fait remarquer Jean Beaudoin, enseignant dans la vie de tous les jours.

► Un « chèque » et mat est présenté les 24, 25 et 26 mai, à 20 h, et le 27 mai, à 14 h, à la Salle Henri Piolain du Collège de Champigny. On peut se procurer des billets en composant le 418-871-8402.

Jacques Lessard sur les planches

Absent des scènes des théâtres de la Vieille Capitale depuis une dizaine d’années, l’auteur, comédien et metteur en scène Jacques Lessard est de retour, les 19 (15 h et 19 h 30) et 20 mai (15 h), avec un spectacle-récital intitulé Je suis Nous. Vous êtes Je., présenté à La Bordée. Il s’agit d’un spectacle intime où l’auteur de 175 mises en scène soulignera l’importance que la poésie a eue dans sa vie par l’entremise de textes de Cocteau, Valéry, Nelligan et Vigneault. Les billets sont en vente à la billetterie de la Bordée.