Une histoire touchante

Même si on n’a pas eu la chance de lire tous les thrillers de la série Charlie Parker, on a un faible pour l’écrivain irlandais John Connolly et ce 15e opus nous donne raison de continuer à l’apprécier, et ce, malgré un début plutôt banal qui, oui, a presque réussi à nous faire craindre le pire. Mais autant vous rassurer tout de suite : dès l’instant où le détective privé Charlie Parker entre en scène, on sort assez vite des sentiers battus pour plonger tête première dans un très glauque univers parfois baigné de fantastique.