Une maison de 4,2 M$ à vendre

Un chirurgien plastique vedette met en vente une maison de 4,2 M$

Photos tirée du site de Engel & Völkers

Un chirurgien plasticien de Montréal, Arie Benchetrit, a mis en vente une maison à Westmount pour 4,19 millions $. La maison appartient actuellement à une fiducie reliée au Dr Benchetrit. « Maison grandiose de trois étages sur terrain méticuleusement aménagé de 15 000 pc avec allée circulaire et attrait unique. Plan en croix avec magnifique escalier, salle à manger et salon spacieux et ensoleillés, salle média spectaculaire avec plafond de 20 pieds au rez-de-chaussée, grande cuisine gastronomique et dînette », décrit une courtière. M. Benchetrit est présenté sur son site internet comme « un des chirurgiens plasticiens les plus réputés de Montréal », avec une gamme de services pour le corps, le visage et la poitrine, entre autres.