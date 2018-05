5 événements méconnus à mettre à son agenda

Courir lors d’un événement organisé amène ailleurs : au dépassement de soi, à une grande fierté, à une euphorie ou encore à un partage d’expérience. Les courses les plus connues de Québec sont intéressantes (et si bien organisées), mais qu’en est-il des événements plus discrets (après lesquels il serait bien de courir) ?

► Un défi la nuit

25 mai

Le départ de cette course se fait à 21 h devant l’escalier du Cap-Blanc. Courir les environs des plaines d’Abraham, accompagné par la douceur de la noirceur : M-A-G-I-Q-U-E.

Que ce soit pour compléter un 5 km ou un 10 km, les coureurs non chronométrés sont séduits par les jeux de lumière, la forêt enchantée et le spectacle de musique. D’autant plus que les profits de cette course sont versés à Motivaction Jeunesse, dont la mission vise à prévenir le décrochage scolaire, la sédentarité et la délinquance chez les jeunes des milieux défavorisés. Vive l’activité physique bonne pour le cœur... et bien plus encore.

► Défi Persévérance

16 juin

La persévérance : quel outil indispensable pour un coureur. Le parcours proposé par l’événement est un heureux mélange de route et de sentier, de plat et de montées sur 5 km ou 10 km. Une course pour les enfants de 1 km est aussi organisée. Que la distance soit réalisée à la marche ou à la course, l’important est l’accomplissement de soi par la persévérance.

En association avec les commissions scolaires, ce défi se veut ralliant pour les jeunes décrocheurs et raccrocheurs de la grande région de Québec.

► GRANDE course des enfants

7 juillet

La GRANDE course trouve résidence au Parc de la Chute-Montmorency : un des sites touristiques les plus populaires à Québec.

Elle est réservée uniquement aux enfants de 5 à 15 ans. Les adultes sont admis, voire nécessaires, pour leurs précieux encouragements. Que ce soit sur le parcours de 1 km, de 2,5 km ou encore celui de 5 km, les enfants en auront plein les yeux.

Tout est pensé pour les précieux : animation d’avant-course, le médaillon, l’animation, le passage sur le pont éclairé et les kiosques. Il vaut la peine de prévoir se coucher un peu plus tard.

► Bouge pour la Croix-Rouge

15 septembre

La Croix-Rouge canadienne reste une organisation qui nous donne le goût de la soutenir pour faire la différence dans la vie des gens. Voilà pourquoi il devient ici pertinent de réaliser à son rythme un 5 km ou un 10 km au profit de l’organisation. Aucuns frais de participation ne sont imposés, mais un don discrétionnaire à la Croix-Rouge est nécessaire pour officialiser l’inscription. Tous les profits amassés dans le cadre de cette campagne de solidarité serviront à offrir une aide essentielle aux sinistrés.

► Trail de la Nuit polaire

19 janvier

Le Trail de la Nuit polaire est devenu une course d’hiver incontournable. La course est à faire, au choix, en espadrilles ou en raquettes de course. Différents circuits sont offerts (1, 3, 6, 13 et 20 km) aux amateurs de course sur neige. L’événement se déroule à la Station touristique Duchesnay, un site rustique et chaleureux qui permet de développer la course à son plein potentiel.