60 ans dans un métier en voie de disparition

KAHNAWAKE | Il fut une époque où les cadets faisaient la file dans la cabane près du pavillon du prestigieux club de golf Kanawaki. C’était dans la deuxième moitié du 20e siècle. La première fois qu’Alex Sunny Diablo a franchi les portes de la propriété, c’était en 1956. Soixante ans plus tard, il est toujours au poste comme cadet.

L’homme âgé de 73 ans en connaît plus sur le golf que quiconque dans la communauté. Kanawaki n’a aucun secret pour lui. Au fil de ses valeureuses années de service auprès des membres, il a décelé les moindres particularités du parcours. Il connaît les objectifs à viser, les pentes des allées et les subtilités de chacun des verts. L’engager l’instant d’une ronde, c’est solliciter un outil précieux.

« J’ai étudié ces verts chaque année depuis que je suis arrivé ici. Il y a toujours quelque chose de différent. Si on n’y porte pas attention, on est dans le trouble, relate de quelques paroles le sage homme. Ce parcours s’est développé au fil des décennies. Les gens ne le voient pas. »

Le Journal a déambulé dans les allées et observé les verts l’instant d’une entrevue avec lui. D’une grande gentillesse, le vétéran cadet se veut une véritable source d’informations techniques. Il a la bible du parcours. Tantôt sérieux, tantôt taquin, il donne une leçon sans problème avec un bâton en main, droitier comme gaucher ! « Je peux te battre avec un seul club », dit-il avec un grand sourire.

La saison dernière, des ennuis de santé l’ont tenu loin des allées. Il a accompagné les membres dans leur partie à de rares occasions. En cette nouvelle saison, il espère reprendre la bandoulière et pratiquer un métier qui le passionne. Il ne le fait pas pour l’argent, mais pour passer du bon temps avec les golfeurs. Il s’adapte à chacun d’eux, en plus de donner quelques conseils.

Espèce en voie d’extinction

Dans sa carrière, il a porté le sac de Jean Chrétien, René Angélil, Donald K. Donald et plusieurs autres personnalités connues du monde politique et sportif.

Au Québec, sa profession est disparue au gré des saisons, alors qu’aux États-Unis et en Europe, elle existe toujours. Kanawaki est l’un des seuls parcours à offrir les services de cadet en province. Il y aurait également le club de golf Memphrémagog, un endroit exclusif qui est la propriété d’un groupuscule d’hommes d’affaires, dont Paul Desmarais Jr.

À l’époque, à Kanawaki, ils étaient plus de 300. Plusieurs arrivaient au beau milieu de la nuit afin de s’assurer de porter un sac. En 1959, quand les voiturettes sont arrivées dans le paysage, Sunny a même raconté que ses collègues avaient bloqué la barrière du club en guise de protestation. Les cadets avaient réussi à les repousser, mais le temps a ensuite fait son œuvre.

Les voiturettes sont revenues en force en raison de membres vieillissants. Les prix ont concurrencé les hommes et l’intérêt a peu à peu disparu.

Nouveau programme

Depuis quelques années, ils sont une poignée d’irréductibles. Les dirigeants du club devaient être convaincants pour les attirer en réponse à des demandes ponctuelles.

Toutefois, cette tendance devrait changer. La direction du club a mis en place un nouveau programme afin d’attirer les jeunes autochtones de la réserve pour travailler. Une vingtaine d’adolescents ont déjà offert leurs services. Sunny sera leur mentor.

« C’est une situation gagnante pour les deux parties. Nous voulons que les jeunes aient accès au parcours et qu’ils puissent jouer après un certain nombre de rondes travaillées, explique le président du club, John Rolland. Alex les formera, car c’est très important qu’ils sachent quoi faire sur le terrain. Et ça, seule une personne expérimentée comme Alex peut le faire. »

Selon le directeur général Steve Pert, Sunny fait partie des meubles à Kanawaki. Dans la cage d’escalier, on peut même y trouver son portrait dessiné au fusain.

« Il fait partie de la tradition de notre club. Il est immensément apprécié par nos membres, souligne l’homme de 49 ans. Il m’aide beaucoup avec l’histoire du club. Il était ici bien avant que je ne vienne au monde.

« Il supportera la prochaine génération de cadets, ajoute-t-il. Il doit conserver cette tradition. »

À 73 ans, dans la communauté autochtone de Kahnawake, Sunny est considéré comme un sage. C’est aussi un modèle à suivre sur les allées.

Une question de tradition

De nos jours, pas évident de faire sortir les adolescents de leur bulle, surtout celle de l’électronique. Voilà pourquoi la profession de cadet en a pris pour son rhume au cours des 20 dernières années.

Alex Sunny Diablo a d’ailleurs sa petite idée sur les raisons expliquant ce déclin dans la réserve. « C’est simple, les parents donnent de l’argent à leurs enfants sans qu’ils bougent. Les jeunes ne veulent donc pas venir travailler, explique le vénérable homme de 73 ans.

« Mon fils a été cadet ici, ajoute-t-il. J’étais fier de le voir travailler pour gagner son argent. C’était la bonne manière pour le faire entrer sur le marché du travail. C’était une bonne éducation. »

Aussi cadet dans sa jeunesse, l’un des instigateurs du projet, Frank McComber, a suivi les traces de son père. Il désire voir les jeunes sortir de leur tanière. Plus jeune, il était toujours au club. « Je marchais de la maison pour m’y rendre. Ce n’était pas la job de rêve, mais j’ai énormément appris. J’espère que ceux qui sont inscrits au programme apprendront », relate celui qui est devenu membre il y a six ans. Il n’aurait jamais osé le devenir un jour. Parmi les nombreux golfeurs sur la réserve, ils ne sont qu’une dizaine à Kanawaki. Homme d’affaires averti, il est un acteur influent de la communauté mohawk.

En réinstaurant le programme à Kanawaki, la direction générale espère renouer avec leur vieille tradition. En offrant des prix compétitifs pour les voiturettes, les cadets ne seront plus laissés pour compte.

« Notre plus grand défi, c’est de trouver des membres qui retiendront leurs services plutôt que de payer des voiturettes », fait valoir le président du club et l’un des responsables du programme, John Rolland. Il raconte d’ailleurs qu’un jeune mohawk s’est déjà offert une bicyclette en cadeau pour son boulot bien fait, en plus d’investir intelligemment ses avoirs sous les suggestions d’un membre influent. Résultat : il a fait son chemin jusqu’à l’université.

« Nous formons un club de golf traditionnel. C’est important de garder nos racines, car il y a beaucoup de changements dans notre domaine, explique le directeur général Steve Pert. Peu de clubs offrent ce service.

« Ce programme vient avec les membres de la communauté, enchaîne-t-il. Les espoirs sont grands. Nous espérons une bonne participation des jeunes du village pour qu’ils s’amalgament à notre club. »

Avec Sunny derrière eux, ils seront entre bonnes mains.