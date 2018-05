8 moments marquants de la 33e édition du Gala Artis

Les vedettes du petit écran s’étaient donné rendez-vous au Théâtre Denise-Pelletier, dimanche soir, pour célébrer la 33e édition du Gala Artis qui s’est déroulée sous le thème de l’amour.

Voici quelques moments à retenir de la soirée animée par Maripier Morin et Jean-Philippe Dion.

1. Un numéro d’ouverture d’amour

Tout en chanson, le numéro a vite donné le ton à la soirée. Sous le thème «explosion de love», on a eu droit à des performances de Martine St-Clair, Marie-ève Janvier, Patrice Michaud, Yama, Gilles Girard (Les Classels), Alex Nevsky et la jeune rappeuse de La Voix Junior. Confettis et ballons!

2. Un trophée trempé dans le chocolat

Sébastien St-Jean / Agence QMI

Lorsqu’il est monté sur scène pour recevoir son prix de meilleur animateur d’émission de service, Gino Chouinard a eu droit à une surprise alors que les animateurs ont trempé son trophée dans le chocolat avant de lui remettre. «Maman, je vais le laver et te le remettre, tu pourras le garder au chalet!» a conclu le populaire animateur.

3. L’importance d’être honnête

Sébastien St-Jean / Agence QMI

Sébastien St-Jean / Agence QMI

4. Les remerciements de Sarah-Jeanne



Lorsque l’actrice est montée sur scène pour récupérer son trophée d’artiste jeunesse, elle a été accueillie par Les petits chanteurs de Laval qui interprétaient la chanson de l’heure, Fille de personne II, d’Hubert Lenoir. Celle qui joue dans la série à succès Le chalet a tenu à remercier les jeunes, mais a aussi livré de touchants mots d’encouragements à sa mère.

5. Le choc de Gildor Roy

Sébastien St-Jean / Agence QMI

Lorsque son nom a été prononcé comme gagnant de la catégorie rôle masculin comédie, l’acteur vétéran était visiblement ému, restant assis figé pendant plusieurs secondes avant de réussir à aller chercher son prix.

6. Jean-François Ruel et Ludivine Reding côte à côte

Dario Ayala / Agence QMI

On a apprécié voir Damien et Fanny ensemble à l’écran sans avoir peur que quelque chose d’atroce ne se produise.

7. Charles Lafortune, personnalité masculine de l’année

Sébastien St-Jean / Agence QMI

L’animateur a remporté le prix de personnalité pour la 4e fois en 12 ans. Il a profité de son temps sur scène pour féliciter les entreprises qui embauchent des gens différents et permettent ainsi de les intégrer à la société.

8. Les remerciements «un peu chauds» de Magalie Lépine-Blondeau

Sébastien St-Jean / Agence QMI

La Nadine de District 31 est repartie avec les trophées de rôle féminin, série dramatique annuelle ainsi que personnalité féminine de l’année (détrônant ainsi Guylaine Tremblay). En montant sur scène pour ce dernier prix, l’actrice a d’emblée déclaré: «Il y a deux choses qui m’horripilent quand je regarde un gala, les gens pas préparés et les gens un peu chaud. Là, je suis les deux!»