Ben Zobrist tient à ses souliers à crampons noirs

Le vétéran des Cubs de Chicago Ben Zobrist a demandé publiquement aux autorités du baseball majeur d’assouplir les restrictions concernant la couleur de ses souliers à crampons après qu’il eut reçu une lettre d’avertissement de la ligue.

La ligue soutient que Zobrist n’a pas respecté le règlement selon lequel 51% de la surface extérieure des souliers des joueurs doit présenter la couleur principale de leur équipe.

Zobrist aurait contrevenu à cette règle le 2 mai lors d’un match contre les Rockies du Colorado. Les souliers qu’il arborait étaient entièrement noirs.

Le joueur de deuxième but des Cubs a plaidé sa cause samedi sur Instagram, expliquant qu’il s’était inspiré de grands joueurs comme Ernie Banks et Stan Musial pour sa tenue. Il se désole de ne plus pouvoir reporter ses souliers noirs et

demande à la ligue de faire preuve d’un peu plus de souplesse dans l’application des règles concernant la couleur des souliers à crampons.

Zobrist a publié sur Instagram une photo de ses souliers et de la lettre qu’il a adressée aux autorités de la ligue.