Chris Amoah réclamé par les Eskimos

Ignoré lors du repêchage, Christopher Amoah aura néanmoins l’occasion de participer à un camp de la Ligue canadienne de football (LCF).

Les Eskimos d’Edmonton ont profité de l’un de leurs deux choix supplémentaires pour réclamer le porteur de ballon du Rouge et Or de l’Université Laval. Après le repêchage, les neuf équipes ont le loisir d’ajouter deux joueurs admissibles à l’encan et qui ne possèdent aucune expérience de la LCF à leur alignement (non counter).

Au même titre que les joueurs sélectionnés, ceux-ci ne comptent pas dans le calcul quand vient le moment de réduire les alignements à 75 pendant le camp. « Je suis content pour Chris, a souligné son agent Sasha Ghavami. Il va avoir l’occasion de se battre pour un poste. Son contrat n’est pas encore signé, mais les Eskimos l’ont réclamé. »

Après un proday devant les Redskins de Washington le 14 mars et sa participation au camp national du 23 au 25 mars à Winnipeg, Amoah était confiant d’être sélectionné, mais les neuf équipes en ont décidé autrement.

« Ce ne fut pas facile pour Chris, a reconnu Ghavami. La position de porteur de ballon n’est pas facile pour les Canadiens. Chris avait peu joué sur les unités spéciales. Je demeure persuadé que Chris était l’un des meilleurs porteurs de ballon disponibles au dernier repêchage. Il tentera de mériter un poste à Edmonton, mais il ne ferme pas la porte à un retour à Laval pour sa cinquième année si ça ne fonctionne pas. »

Pas de contrat pour Cibasu

Invité au mini camp des recrues des Bears de Chicago du 11 au 13 mars, Régis Cibasu n’a pas réussi à obtenir un contrat. Le demi inséré sera donc de retour avec les Carabins de l’Université de Montréal pour sa cinquième année.

« C’était une superbe expérience, a mentionné Cibasu sur le fil Twitter des Carabins. Les entraîneurs ont aimé ce que j’ai démontré. Je vais peaufiner certains éléments techniques de mon jeu cet automne avec les Carabins. »

Choix de 3e ronde (20e au total) des Argonauts de Toronto le 3 mai, Cibasu ne prendra pas part au camp d’entraînement des champions de la Coupe Grey. « Les Argos savaient avant le repêchage que Régis ne se présenterait pas au camp, a mentionné Ghavami. Il suivra des cours d’été. »