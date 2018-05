Des clients mécontents demandent une plus grande compensation

Des clients du voyagiste Sunwing réclament une compensation beaucoup plus importante que celle qu’ils ont reçue en avril dernier après un retour de vacances difficiles.

Ces vacanciers qui se trouvaient à Puerto Plata en République dominicaine devaient rentrer au Québec le 15 avril dernier.

Mais à cause du verglas qui tombait sur la province, leur vol de retour a été retardé.

Sunwing a donc entrepris de déplacer ses clients dans un nouvel hôtel, le Riu Merengue, avant de repartir.

«Une fois que l’employé a ouvert la chambre d'hôtel, il a volontairement pointé le plafond pour attirer notre regard ailleurs. Puis, il y a des coquerelles qui sont sorties. L'odeur qui s'en dégageait était tellement infecte», a raconté Annie Adam à TVA Nouvelles.

«Les serviettes qui sont utilisées sont à terre. Il y a des serviettes sanitaires, des couches, des lits défaits. Les verres de jus. C'est habité, carrément habité. Il y a même une chambre où il ne restait qu’une tête de lit.»

Les voyageurs se font dire qu’ils se trouvent dans une section de l’hôtel fermée depuis un an.

Devant l’état des chambres et à bout de nerf, ils choisissent de passer la nuit dans le lobby de l’établissement touristique.

«Il y a des gens qui pouvaient dormir, des fois, une demi-heure, 45 minutes, mais qui étaient clairement réveillés par les cris des autres parce qu'il y a des coquerelles qui passaient par là», explique Mme Adam.

Dédommagement de 150 dollars

Dans un courriel, Sunwing s'est excusé si ses clients n'ont pas été entièrement satisfaits.

Mais le voyagiste a affirmé que les chambres offertes se trouvaient dans une section entièrement fonctionnelle.

L’entreprise a remis un dédommagement de 150 dollars à ses clients et offert une réduction de 150 dollars sur un prochain vol.

C'est qui est insuffisant pour Annie Adam qui exige 2500 dollars.

«A la base, il y a le voyage qui n’a pas servi comme relaxation du tout, après coup. Ensuite de ça, on a perdu deux journées de travail. On est revenus avec 24 heures de retard. Puis, le lendemain, on ne pouvait pas travailler. Il y a aussi les frais cellulaires encourus car c'était le seul moyen de communication avec notre famille», détaille-t-elle.

Cette passagère mécontente peut réclamer au fonds d'indemnisation de l'Office de la protection du consommateur, puisqu'elle a fait affaire avec une agence de voyage reconnue.

Elle peut aussi aller à la cour des petites créances mais ne peut pas encore compter sur la charte des voyageurs que le fédéral devrait voter d'ici la fin de l'année.

«Malheureusement, les bris mécaniques ne seront pas couverts dans ce qui est proposé dans le projet de loi C-49 au Canada pour le moment. Les retards et annulations devraient être couverts. Les montants restent à être déterminés», indique le PDG de «Vol en retard», Jacob Charbonneau.

L'Office des transports du Canada enquête actuellement sur cette mauvaise séquence de Sunwing, qui lui a valu des plaintes non seulement pour des vols de Montréal mais aussi de Toronto.