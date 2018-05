Élections 2018: Québec solidaire veut «sortir de Montréal»

Le coporte-parole de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, croit que c’est en s’attaquant aux trois grands partis qui représentent «l’establishment» que sa formation politique parviendra à «sortir de Montréal».

Faire des gains à l’extérieur de la métropole : c’est l’objectif que semblent s’être donnés les deux leaders du parti de gauche, à moins de cinq mois des élections générales.

Déjà, samedi, la députée de Sainte-Marie–Saint-Jacques, Manon Massé, avait donné le ton en remerciant les délégués réunis en conseil national de l’avoir désigné officiellement comme prétendante au poste de première ministre.

« Québec solidaire n’est pas le parti des Montréalais », a-t-elle déclaré devant ses militants.

Son collègue de Gouin, Gabriel Nadeau-Dubois, en rajouté une couche dimanche matin, lors d’une mêlée de presse.

« Il faut sortir de Montréal », a signalé celui qui, dans un éventuel gouvernement solidaire, jouerait le rôle de vice-premier ministre. Les délégués décideront d’ailleurs, dimanche matin, à huis clos, de la répartition des pouvoirs advenant la concrétisation de ce scénario.

Un député par élection

Même si à la vue des plus récents sondages – Québec solidaire récolte 10 % d’appuis dans le dernier Léger publié dans nos pages samedi – la prise du pouvoir à l’Assemblée nationale par le parti de gauche semble peu probable, Gabriel Nadeau-Dubois estime que plusieurs circonscriptions, notamment dans les régions de Québec, Sherbrooke et Rouyn-Noranda, sont à portée de main.

Il s’agit des mêmes endroits où son parti a tenu des rassemblements au cours des dernières semaines, en attirant à chaque fois plusieurs centaines de militants.

« Une chose est certaine, on veut augmenter le rythme de croissance de Québec solidaire. Le rythme d’un député par élection, ce n’est plus suffisant. Il faut grandir plus vite », a dit le député solidaire de Gouin, qui prononcera dimanche matin le discours de clôture du Conseil national de sa formation politique.

