Elle accouche deux fois de jumeaux

Une super-maman ne fait définitivement pas les choses à moitié, alors qu’après avoir donné naissance à des jumeaux, il y a 13 ans, elle vient récemment d’accoucher... de jumeaux !

C’est toute une surprise qui attendait la mère de famille de 35 ans l’été dernier, lorsqu’elle s’est rendue au CHUL, à Québec, pour une échographie. Ce qu’elle et son conjoint ont aperçu sur l’écran défiait les probabilités. « Je trouvais qu’il y avait beaucoup d’organes ! » lance Hélène Groleau, en riant. « Tout de suite, je l’ai vu. Quand elle a placé l’appareil, on a vu qu’il y avait deux bébés, c’était symétrique », se rappelle Mathieu D’Amours, 34 ans, pour lequel il n’y avait aucun doute sur ce qui l’attendait.

Photo Jean-François Desgagnés

Le futur papa a toutefois eu à calmer sa conjointe, qui n’y croyait tout simplement pas. « Il y a eu comme un silence. J’étais dans le déni, et surtout, en panique. Je pensais à tout ce qui m’attendait, tout ce qui est plus difficile avec des jumeaux », mentionne la maman aujourd’hui comblée, après avoir donné naissance naturellement, le 27 avril, aux petits Jacob et Édouard D’Amours. « Je suis sortie zéro épuisée ; une demie-heure après, je marchais », relate la mère, débordante d’énergie malgré les heures de sommeil en moins.

L’accueil des grands frères

Les grands frères Alexandre et Théodore, des jumeaux identiques âgés de 13 ans, ont été emballés de rencontrer leurs petits frères, raconte Mme Groleau. « Ils avaient les yeux brillants quand ils les ont pris à l’hôpital. C’est comme s’ils se sentaient un peu plus normaux. Dans le fond, c’est leur mère qui ne fait que des jumeaux, ce ne sont pas eux qui sont spéciaux ! », rigole-t-elle.

Évidemment, une telle arrivée implique quelques changements au programme. « Ce n’est pas nécessairement le double du travail, mais ça crée des défis autres que pour quelqu’un qui aurait un seul enfant », mentionne Mme Groleau entre deux boires. Pour l’heure, un déménagement et une minifourgonnette sont notamment dans les cartons pour la famille de Saint-Émile.

Les probabilités

Entre deux boires, la mère de quatre garçons a quand même tenu à faire ses recherches. Quelles sont les chances d’avoir deux grossesses gémellaires ? « Ce qu’on m’a dit, c’est que deux couples de jumeaux non identiques, c’est un peu plus fréquent. Mais, si c’est deux identiques suivis de deux non identiques, c’est 1 chance sur 30 000. Et si c’est deux couples identiques, c’est 1 chance sur 70 000 », indique-t-elle. Le billet de loterie sera acheté sous peu, plaisante-t-elle.

Photo Jean-François Desgagnés

Il faut dire que la génétique y est certainement pour quelque chose, alors que son arrière-grand-mère, sa tante et sa cousine ont toutes été enceintes de jumeaux, mais n’ont pas eu la chance de les mener à terme.