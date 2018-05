Il aide à sauver 2 millions de bébés grâce à ses dons de sang

Un octogénaire australien a pris sa «retraite» après avoir donné du sang toutes les semaines pendant une soixantaine d'années, contribuant ainsi à sauver la vie de plus de 2 millions de bébés.

James Harrison, un homme de 81 ans considéré comme un héros national en Australie, possède un sang extrêmement rare contenant un anticorps utilisé pour combattre la maladie hémolytique du nouveau-né.

Cette maladie se développe lorsqu'une femme enceinte possède un sang de type négatif, tandis que l'enfant qu'elle porte a un groupe sanguin positif. Il peut alors arriver que le corps de la mère produise des anticorps qui s'attaquent au sang du bébé à naître, causant de l'anémie, une hypertrophie du foie ou de la rate, des lésions cérébrales, une insuffisance cardiaque voir la mort du nourrisson, a expliqué la Croix-Rouge australienne.

Le sang de M. Harrison possède toutefois des anticorps permettant de prévenir le développement de la maladie. Grâce à ses milliers de dons, 3 millions de doses d'Anti-D ont pu être administrées à des mères avec un groupe sanguin négatif depuis 1967.

«Chaque dose d'Anti-D fabriqué en Australie provient du sang de James», a précisé Jemma Falkenmire, porte-parole de la Croix-Rouge australienne, à CNN.

«En Australie, jusqu'en 1967, des milliers de bébés mourraient chaque année et les docteurs ignoraient pourquoi, et c'était horrible. Les femmes faisaient de nombreuses fausses couches et les bébés naissaient avec des dommages au cerveau. L'Australie a été un des premiers pays à découvrir un donneur avec cet anticorps, ce qui était révolutionnaire à l'époque», a ajouté Mme Falkenmire à CNN.

L'Australie est devenue le premier pays autosuffisant en Anti-D au monde grâce à M. Harrison, a précisé la porte-parole par communiqué.

À peine une cinquantaine de personnes en Australie possèdent le fameux anticorps dans leur sang.

M. Harrison a décidé de devenir un donateur de sang à l'âge de 14 ans, après avoir eu besoin de transfusions à suite d'une opération. Il a finalement pris sa «retraite» puisque la loi australienne interdit de donner du sang une fois passé l'âge de 81 ans, a indiqué CNN.

L'homme espère que d'autres personnes suivront ses traces. «J'espère que mon record sera brisé un jour, parce que ça signifiera que [la personne] est dédiée à la cause», a fait savoir le généreux donneur par communiqué.