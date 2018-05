Iran: Washington veut continuer à travailler avec les Européens sur un nouvel accord

WASHINGTON | Le secrétaire d’État américain Mike Pompeo a affirmé dans un entretien diffusé dimanche qu’il comptait « travailler dur avec les Européens » afin de parvenir à un nouvel accord pour contrer « le comportement néfaste » de Téhéran, après le retrait des États-Unis de l’accord sur le nucléaire iranien.

« Le retrait (de l’accord) ne visait pas les Européens », a déclaré Mike Pompeo sur la chaîne Fox. « J’espère que dans les jours et les semaines à venir, nous pourrons parvenir à un accord qui fonctionne vraiment, qui protège réellement le monde face au mauvais comportement iranien, pas juste sur leur programme nucléaire mais également leurs missiles et leur comportement néfaste. Et je travaillerai de près avec les Européens pour tenter d’y parvenir ».

