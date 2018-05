La bonne conscience Taillefer

Au Québec, le progressisme a meilleure cote que l’identification au spectre de la droite politique. Les libéraux l’ont compris. Ils veulent paraître plus à gauche que la CAQ dans leur discours et l’ont imitée dans le simili-progressisme en recrutement d’Alexandre Taillefer comme président de campagne pour faire contrepoids au mirage Marguerite Blais.

Cette inclinaison à se donner un air de droite bon ton n’est pas particulièrement répandue en Amérique du Nord, elle caractérise cependant la démarche de plusieurs partis de droite et d’extrême-droite européens qui ont adouci leur discours sans changer leur nature. Un exemple frappant se retrouve dans la dernière élection française avec les efforts de Marine Le Pen pour donner un air présentable au Front national, le parti fondé par son père. Nous pouvons également trouver d’autres exemples de séduction de la droite bon ton au Pays-Bas, en Norvège, en Suisse ainsi qu’en Autriche.

Cette nécessité de se donner un petit côté givré pour certains partis politiques de droite semble plus prégnante dans les pays et les régions de tradition sociale-démocrate. Le néolibéralisme caractérisé par le désengagement de l’État et l’austérité y rencontre de plus vives résistances. C’est la raison pour laquelle les partis de droite tentent d’égarer la population dans des arguties de sémantique entre austérité et rigueur économique, dans d’apparentes baisses d’impôt qui finissent par en laisser moins dans le budget des familles et dans l’illusion de la prospérité qui ne profite ultimement qu’aux plus riches. Le comble, nous l’avons toutefois observé dans la déclaration d’Alexandre Taillefer qui disait rejoindre le progressiste Philippe Couillard, il serait difficile de faire mieux dans l’art de faire accroire.

Malgré les apparences de duperie, le stratagème opère son charme comme si le citoyen préférait se bercer d’illusions plutôt que de favoriser l’émergence de la réalité qu’il souhaite. Mis à part son excellence dans le paraître, les réalisations de Marguerite Blais sont plutôt insignifiantes et ne traverseront pas l’histoire. Les apports entrepreneuriaux d’Alexandre Taillefer sont plus significatifs et peuvent laisser croire à une véritable préoccupation de rentabilité sociale dans le développement des affaires. En prétendant rejoindre le progressiste premier ministre Couillard, il se discrédite et sème le doute sur les véritables motivations de son engagement. Est-il redevable aux libéraux? Avons-nous sous-estimé son appétit pour le profit? L’avenir nous le dira!

Bien que quelque peu sidéré par ces toutes ces virevoltes qualifiées de vaudeville par le collègue Claude Villeneuve, je suis encore plus ahuri par la banalisation qui en est faite par certains analystes politiques. Selon eux, il irait de soi que les prétendants à une fonction politique peuvent changer d’allégeance comme ils changent de chemise au gré de leurs humeurs et des opportunités. Cet état de fait accepté, ils n’auront qu’à gouverner à l’avenant sans souci pour les aspirations de la majorité de la population.

Dans le paysage québécois, le progressisme loge plutôt à l’enseigne du Parti québécois et de Québec solidaire. S’il avait été un véritable progressiste, Taillefer aurait dû choisir l’un d’entre eux. Il se révèle en définitive un opportuniste qui songe plus à son avenir personnel en offrant un petit effet lustré aux libéraux pour la prochaine campagne électorale. Nous ne pouvons contester son droit d’agir ainsi, mais il faudrait se demander pendant combien de temps nous préfèrerons du toc.