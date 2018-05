La France blanchie par les Tchèques au Championnat du monde de hockey

Limités à 10 lancers, les représentants de la France ont été blanchis par le pointage de 6-0 contre la République tchèque, dimanche, au Championnat du monde de hockey.

Le gardien David Rittich a signé le jeu blanc.

David Pastrnak et Roman Horak ont contribué à l’attaque, avec chacun deux filets. Dmitrij Jaskin et Martin Necas ont été les autres buteurs.

Avec cette victoire, les Tchèques ont pris provisoirement le troisième rang du groupe A, avec 12 points après six matchs. Malgré ses victoires contre le Bélarus et l’Autriche plus tôt dans la compétition, la France ne pourra visiblement pas se qualifier pour les quarts de finale (à moins d'une défaite de la Slovaquie contre le Bélarus).

Les «Bleus» disputeront leur dernier match, dans le cadre du tour préliminaire, ce mardi contre la Suisse.