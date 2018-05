La saison de vélo débute pour rouler l’esprit en paix

Vos jambes ne tiennent plus en place depuis la fonte des neiges et l’arrivée du beau temps tellement elles ont hâte de pédaler ? Mais est-ce que votre vélo, lui, est prêt à rouler ? Une mise au point saisonnière s’impose.

1. LES PNEUS SOUS PRESSION

Saviez-vous que les pneus dégonflent pendant l’hiver ? « Plus le pneu est de performance, plus la chambre à air est mince, plus il va perdre de l’air », explique Louis Garneau, président fondateur de Louis Garneau Sports, en affaires depuis 35 ans.

Par ailleurs, 80 % des crevaisons surviennent en raison d’un pneu qui n’est pas convenablement gonflé, rappelle François Gariépy, actionnaire de Lessard Bicycles.

Voilà pourquoi il est important d’ajouter de l’air dans les pneus au printemps, en respectant la pression indiquée sur ceux-ci (en PSI : pound per square inch ou livre par pouce carré), qui varie selon chaque vélo. Le manomètre demeure l’accessoire le plus précis pour vérifier la pression et la pompe manuelle, l’outil le plus prudent pour gonfler les pneus, selon Anthony Fontaine, technicien chez VéloShop.ca.

De plus, garder les pneus un peu plus mous en ce début de saison (-10 % environ de la valeur recommandée), en raison de l’eau, de la neige et de la saleté, permettra de profiter d’une meilleure adhérence suggère M. Garneau.

2. UNE CHAÎNE BIEN HUILÉE

Huiler la chaîne est nécessaire lorsque « vous passez votre doigt dessus et que celui-ci n’est pas légèrement graisseux ou lorsque le dérailleur fait un bruit d’oiseau », souligne M. Fontaine.

« Le meilleur ami du vélo, c’est la guenille. On ne met jamais de l’huile sur une chaîne sale. On la nettoie d’abord, puis on met 20 à 30 gouttes d’huile à chaîne de vélo, pas de graisse ou de WD-40 », conseille M. Gariépy.

Il faut en mettre juste assez et bien l’étendre avec un linge. S’il y en a trop, la saleté collera sur la chaîne qui va s’encrasser, en plus de risquer de salir vos vêtements et votre vélo. S’il n’y en a pas assez, la chaîne s’usera prématurément. « Les maillons vont forcer, la chaîne va moins bien tourner, les vitesses peuvent sauter », indique M. Garneau. L’intervention d’un expert sera alors nécessaire.

3. DES FREINS EFFICACES

Si vos freins ne font plus du tout leur travail ou s’ils perdent de la puissance, ils requièrent l’attention d’un professionnel. Il ne faut pas oublier « qu’ils sont faits pour nous sauver la vie advenant un obstacle », rappelle M. Garneau.

Bien qu’il soit souvent évident que les freins posent problème, il est plus difficile d’établir le diagnostic, estime M. Fontaine. Est-ce parce que le patin n’appuie pas sur la jante, le câble est-il brisé, le patin est-il trop usé, le câble est-il assez tendu, etc. ? Le mécanicien profitera de l’occasion pour s’assurer que les patins ou les disques ne touchent jamais à la roue pendant qu’elle roule.

4. VITESSES, DIRECTION, GUIDON ET AUTRES

Si plusieurs coups de pédales sont donnés avant que les vitesses changent, c’est que celles-ci ont besoin d’un ajustement exécuté par un pro. Celui-ci pourra également jeter un œil sur la direction, ce qui est « très important, car lorsqu’on tourne, si la roue reste droite, ça peut être très dangereux », explique M. Fontaine.

Le parallélisme des roues requiert aussi un examen, pour éviter les frottements intermittents ou le vacillement de la roue. Et pourquoi ne pas resserrer les vis de la potence, qui tient le guidon en place ?

5. SÉCURITÉ ASSURÉE

Bien que le port du casque ne soit pas obligatoire, sauf pour les vélos électriques, le casque de vélo est le meilleur équipement de sécurité pour le cycliste, selon la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ). M. Gariépy estime que les premiers critères qui doivent diriger le choix d’un casque est qu’il soit confortable et bien ajusté.

La sécurité est aussi une question de visibilité. La SAAQ exige que le vélo soit doté d’un « réflecteur rouge à l’arrière, d’un réflecteur blanc à l’avant, en plus de réflecteurs aux rayons des deux roues visibles des deux côtés et de réflecteurs jaunes aux deux pédales », pour un total de huit. Si vous prévoyez pédaler à la noirceur, « le Code de la sécurité routière oblige l’installation d’accessoires additionnels, soit un phare ou un feu blanc à l’avant, qui peut être clignotant et un feu rouge à l’arrière, qui peut être clignotant ».

La SAAQ suggère aussi l’utilisation d’un avertisseur sonore ou d’une clochette, d’un rétroviseur, d’un fanion (écarteur de danger) installé sur le côté du vélo ou derrière, d’un fanion horizontal sur le côté du vélo, etc.