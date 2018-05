Le cynisme, loin devant...

Le grand gagnant du dernier sondage Léger? Le cynisme, sans conteste.

Vous savez ce que je pense des sondages publiés à plusieurs mois des élections, ça fait jaser les « analystes », ça excite la petite bulle politique québécoise, mais dans les faits, le soir des élections, ça ne voudra plus rien dire.

Les variations d’appuis aux partis dans le dernier Léger (sondage Web) sont dans la marge d’erreur, rien de surprenant. Toutefois, ce type de sondage sur le Web permet une ample banque de sous-questions (lesquelles seraient plus difficiles à réaliser par téléphone par exemple) qui sont fort intéressantes.

La section sur l’éthique par exemple.

Une question toute simple, posée sans biais d’interprétation, « Croyez-vous aux promesses électorales? »

Et la réponse, sans appel : à 84%, NON. Pantoute.

Voilà une donnée indiscutable, dont le pourcentage ne laisse place à aucune interprétation ou à un biais en fonction de l’inclinaison politique. Les citoyens du Québec ne croient pas aux promesses des partis politiques. Point.

Et les questions suivantes dans le Léger où la claire majorité des répondants croit que les politiciens sont plus menteurs qu’honnêtes, qu’ils pensent à leurs intérêts personnels avant ceux de la collectivité, qu’ils sont plus corrompus qu’intègres, etc.

Cela ne surprendra personne. Peut-on blâmer les citoyens d’être cyniques quand ceux qui aspirent à les gouverner offrent un triste spectacle, un manifeste de cynisme, jour après jour?

Qui croit Alexandre Taillefer en dehors du tout petit cercle des spinneux libéraux dont la description de tâche est précisément de tout faire pour tenter de vendre l’indéfendable à la population!

Pour ceux que ça intéresse, une petite visite sur le site de L’observatoire des conséquences des politiques d’austérité du gouvernement Couillard permettra de saisir à quel point la phrase « Les positions progressistes de monsieur Couillard » est fallacieuse, cynique.

Par idéologie, et en fonction d’un argumentaire contesté par la majorité des économistes du Québec dès 2014, le gouvernement Couillard a coupé sans ménagement dans les services à la population, en éducation, en santé, souvent en visant chirurgicalement les plus vulnérables de la société; ce gouvernement Couillard qui a agi contre la transparence tout au long de son mandat; ce gouvernement qui continue de s’accrocher à sa capacité de nommer seul tous les postes névralgiques en matière de justice, dont le patron de la police anticorruption... Et la liste est si longue.

Faut vraiment prendre les gens pour des lentilles pour essayer de leur faire croire aux vertus des « positions progressistes de Philippe Couillard ».

Alexandre Taillefer n’est qu’une manifestation qui s’inscrit dans une tendance plus vaste; celle de la politique du vide, de l’instantané, de la clip, et du cynisme assumé.

Marguerite Blais ne s’embarrasse pas du cynisme quand elle pose fièrement un jour avec la candidate libérale choisie dans le comté de Prévost avec toute SA famille libérale, tout en choisissant le lendemain de l’affronter au sein du parti qui se bat bec et ongles pour ravir le vote du PLQ.

Pourquoi ça ne lui fait pas un pli?

Car en politicienne aguerrie, elle compte sur les effets du cynisme pour se faire élire. Marguerite Blais sait très bien que le jour du vote, tout cela sera oublié. Elle (et son parti, c’est l’évidence) jouera la carte de sa popularité auprès des ainés, de son ancienne posture de femme appréciée dans les médias.

« Est doooooonc biiiiin fiiiiiine! »

On a tendance à oublier que le cercle de ceux qui s’émeuvent, qui s’indignent du cynisme politique au point d’en faire un enjeu de conviction le jour du vote, eh bin il est très restreint ce cercle-là!

Tout comme l’est aussi ce très petit écosystème politique #polqc sur les réseaux sociaux. Une petite bulle d’initiés qui discutent entre elle. En fait, qui se parle, en silo, sur ce canal, sans vraiment discuter, argumenter, débattre. Un écosystème peuplé de convaincu.

Au-delà de cet écosystème, la population en général en a soupé de ce cynisme. Et elle se détourne des débats, s’y intéresse peu. Elle ne croit plus les politiciens. L’écrasante majorité. Les programmes politiques? Bof. Qui prend vraiment le temps de les lire. Mieux vaut maitriser l’art de la formule-choc (catch phrase) pour espérer marquer le filet politique du jour.

Un triste constat me direz-vous? Pessimiste?

Les politiciens n’ont qu’eux à blâmer en grande partie. Certes il en reste qui s’engagent pour le meilleur intérêt de la population, au nom de leurs convictions, il y en a, mais ceux-ci sont à l’ombre des profiteurs, des opportunistes et autres vecteurs de cynisme.

Ça, le Léger le montre très clairement.