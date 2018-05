Le maire de Québec veut attirer un sommet de l’ONU

NEW YORK | Le maire Labeaume a profité de son passage au siège social de l’ONU pour inviter les délégués de l’organisation mondiale à se réunir à Québec dans un proche avenir.

« Afin d’explorer les façons pour une ville de stimuler l’entrepreneuriat et l’innovation, je suggère de tenir un sommet international à Québec, sous les auspices de l’ONU », a lancé le maire à la fin de son discours lors du forum sur le développement des petites et moyennes entreprises tenu par l’Organisation des Nations Unies (ONU), en partenariat avec l’International Council for Small Business (ICSB).

Dans la grande salle du Conseil économique et social du siège social new-yorkais de l’ONU, M. Labeaume s’est adressé en français et en anglais aux délégués réunis.

Meilleures pratiques

Il a expliqué qu’il aimerait que des maires de villes de plus de 500 000 habitants puissent se réunir à Québec pour échanger sur les meilleures pratiques. « On n’est pas des métropoles, on n’est pas des grosses villes. Mais on a avantage à développer l’entrepreneuriat. C’est incontournable », a confié au Journal M. Labeaume.

Ce faisant, un tel rassemblement apporterait des retombées économiques pour la ville, mais permettrait aussi d’établir des connexions, selon lui. Le maire souhaiterait entre autres inviter des incubateurs d’entreprises. « Ce genre de choses, ça marche. »

250 délégués

C’était la première fois de l’histoire que l’ONU tenait un forum un samedi. Pour l’occasion, la salle était bien remplie. Quelque 250 délégués se sont déplacés pour entendre les différents conférenciers qui ont exposé tour à tour leurs réalités. En plus des représentants du monde des affaires et des Nations Unies, des délégués en provenance de plusieurs pays, dont l’Argentine, la Corée, l’Égypte, le Qatar, les États-Unis, le Canada, la Malaisie, l’Indonésie, la Chine, l’Italie et la Suisse étaient présents.