Le nombre de drones qui survolent nos prisons explose

Le nombre de drones interceptés au-dessus des centres de détention du Québec a bondi de 4500 % en quatre ans en raison de la facilité grandissante d’accéder à cette technologie.

« Le phénomène est en croissance », admet laconiquement le ministère de la Sécurité publique (MSP).

L’augmentation du nombre d’événements impliquant un drone a explosé de 4500 % en quatre ans, alors que 180 engins ont été interceptés par les autorités durant les neuf premiers mois de l’année 2017-2018. Il s’agit d’un record notable, alors qu’en 2013-2014, seulement quatre drones avaient été interceptés.

« Disponibilité grandissante »

« L’accessibilité, la performance et la disponibilité grandissante de cette technologie en développement, qui utilise des moyens de plus en plus sophistiqués, sont des facteurs pouvant contribuer à l’augmentation observée », a expliqué le porte-parole du ministère, Olivier Cantin.

Photo d'archives, Maxime Landry

Sans surprise, les grands établissements de la région métropolitaine de Montréal sont les plus visités par des drones. Les liens avec le crime organisé sont d’ailleurs évoqués par le ministère.

« Cette concentration des événements liés à un drone peut être rattachée à de multiples facteurs, dont le grand nombre de personnes incarcérées, et, parmi elles, une plus grande proportion affiliée à des groupes criminalisés », relate le porte-parole.

La plupart du temps, les autorités carcérales interceptent des téléphones cellulaires, des stupéfiants, du tabac et des accessoires liés à ces objets.

Efforts des autorités

Le MSP assure qu’un plan d’action a été mis en place pour contrer le phénomène et que des analyses des différentes solutions technologiques existantes pour la détection des drones ont été réalisées.

« Sans entrer dans les détails pour des raisons évidentes de sécurité, l’analyse des différentes technologies est complétée et nous avons identifié les plus prometteuses pour contrer ce phénomène », a-t-il relaté, reprenant mot pour mot une déclaration faite au Journal en septembre 2017.

Cette technologie s’ajoutera à la participation des effectifs sur le terrain qui observent les périmètres, à la « surveillance dynamique », aux registres des événements liés à un drone, aux cours et fenêtres grillagées, aux classements des personnes incarcérées, à la fouille des secteurs et des cours ainsi qu’à l’aide des caméras de surveillance.

Une fois un drone observé ou intercepté, les centres de détention font des signalements aux corps policiers.

— Avec la collaboration de Marie-Christine Trottier, Agence QMI

Drones aperçus ou interceptés près des établissements de détention du Québec

2013-2014 : 4

4 2014-2015 : 18

18 2015-2016 : 27

27 2016-2017 : 120

120 2017-2018 : 180 (en date du 1er janvier 2018)

Des solutions pour contrer ce fléau

Pierre-Paul Biron

Le Journal de Québec

Pour Philippe Bonnet, propriétaire de KoptR Image, une école de pilotage de drones, il est temps que le gouvernement mette en place une façon de contrer le survol des prisons québécoises par ces engins avant qu’une tragédie ne survienne.

En quoi les drones et l’avancement rapide entourant cette technologie facilitent-ils la vie des contrevenants qui tentent de faire entrer des articles interdits en prison ?

« C’est petit, c’est léger, c’est rapide, ça peut être discret au niveau du bruit et de la visibilité et ça peut transporter facilement une charge de deux ou trois kilos. C’est donc assez pour rentrer de la drogue ou des armes à feu. Il n’y a rien de plus facile que ça. Ils sont aussi capables de le faire voler à distance, donc ils sont assis deux ou trois rues plus loin et évitent de s’approcher de la prison. »

Quels sont les dispositifs qui pourraient être mis en place par le gouvernement pour contrôler la situation ?

« Il existe des systèmes “anti-drones” produits dans quelques pays actuellement et qui permettent de repérer un drone qui s’approche. On est capable de brouiller l’émission GPS d’un drone et il va tomber un peu n’importe où. Il se développe aussi une technologie qui permettra de prendre complètement le contrôle d’un drone, mais on n’est pas encore rendu là. [...] En attendant d’avoir ça par contre, les gens continuent de faire leurs petites jobines, leurs livraisons, en paix. Pourquoi attendre, quand il existe une façon extrêmement facile qui est celle de mettre des filets au-dessus des prisons ? Simple et efficace, mais, habituellement, ce genre de solutions ne plaît pas aux fonctionnaires. Ça réglerait le problème complètement. »

Le gouvernement en fait-il suffisamment pour venir à bout de la problématique ?

Je crois que le gouvernement est très conscient et fait des efforts pour essayer de trouver un système pour limiter ça. Nous avons nous-mêmes participé à des essais avec la SQ, la GRC et le ministère pour tester des systèmes de repérage antidrones. Mais en attendant, les solutions les plus simples sont les plus efficaces. En mettant le fameux filet, ça leur donnerait tout le temps voulu pour faire leurs essais. Le prix que ça coûtera, finalement, reviendrait beaucoup moins cher que les risques que représente l’introduction d’armes et de drogues en prison.