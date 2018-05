Le week-end culturel de ... Michel Robichaud

Quel est votre récent coup de cœur cinématographique ?

Photo courtoisie J’ai récemment vu le film fantastique La forme de l’eau, un thriller dramatique américain de Guillermo del Toro. J’ai vraiment apprécié l’aspect visuel qui est magnifique et la façon de raconter l’histoire d’une femme sourde et muette qui se prend d’amitié et d’amour pour une créature aquatique parvenant à communiquer avec celle-ci. C’est un aspect du film que j’ai beaucoup aimé. Un très beau film à voir !

Sinon, je compte aller voir La Bolduc, j’ai lu de bonnes critiques qui m’ont donné envie de le voir.

Quel est le spectacle que vous avez apprécié dernièrement ?

Photo courtoisie Celui d’Alexandre Désilets, qui reprend dans son spectacle Windigo ses chansons de ses derniers albums avec un orchestre de 12 musiciens sur scène. J’ai eu la chance de le voir au Gésù. Déjà, j’aime beaucoup ses chansons, mais en plus, il est un excellent interprète porté par une grande émotivité et une belle sensibilité. Il présente un mélange de musique pop et moderne avec des arrangements orchestraux un peu plus classiques. C’est très original, j’ai adoré ce spectacle ! Il devrait reprendre éventuellement une nouvelle tournée.

Quelle est la série télé qui vous a interpellé ?

Photo courtoisie La série policière américaine Mindhunter que j’ai visionnée sur Netflix, où l’on suit deux agents du FBI dans les années 70 qui se sont rendus dans des prisons pour rencontrer des tueurs en série. Aidés par une psychologue, ils ont tenté de comprendre le profil psychologique des tueurs et d’en dresser le portrait. Ils se sont rendu compte qu’il y avait des similitudes entre eux. Ç’a servi à résoudre diverses affaires criminelles. Comme j’aime beaucoup étudier le comportement humain, ça m’a beaucoup interpellé. J’ai dévoré les dix épisodes en très peu de temps. Sinon, la série Breaking Bad, figure parmi mes favorites.

Quel est le récent album que vous avez téléchargé ?

Photo d'archives, Chantal Poirier Je viens de me procurer le nouvel album de Pierre-Hervé Goulet, Pas loin d’ici que j’écoute en boucle. C’est quelqu’un que j’ai rencontré lors d’un festival en 2013 et j’ai beaucoup apprécié l’individu. What a Man’s Gotta Do et Pas de nouvelles sont les deux chansons de l’album que j’affectionne particulièrement.

Avez-vous un mentor dans votre métier ?

Photo courtoisie L’artiste, auteur-compositeur-interprète, Edgar Bori est quelqu’un que j’admire en plus d’être mon mentor. Il œuvre dans le milieu depuis fort longtemps et il aide souvent les jeunes artistes. Non seulement il m’a aidé à terminer mon album, mais je travaille avec lui presque quotidiennement pour monter mon prochain spectacle. Depuis ma rencontre avec lui, en 2014 au Festival en chanson de Petite-Vallée, nous sommes demeurés en contact. C’est lui qui m’a appris les rouages du show-business. Bien qu’il soit producteur, il pense avant tout à l’aspect artistique. C’est un grand privilège que de travailler avec quelqu’un comme lui. Son intelligence artistique est extraordinaire.