Les vedettes qui ont fait tourner toutes les têtes lors de la Soirée ARTIS 2018

Les vedettes québécoises en ont mis plein la vue dimanche soir sur le tapis rouge de la 33e Soirée ARTIS, présentée au Théâtre Denise-Pelletier et diffusée sur les ondes de TVA.

Alors que certaines ont joué la carte plus classique, d’autres ont décidé d’opter pour des looks plus extravagants, sexy ou simplement époustouflants.

Voici les stars qui ont fait tourner toutes les têtes lors de la Soirée ARTIS 2018

Magalie Lépine-Blondeau Dario Ayala / Agence QMI

Thomas Beaudoin Dario Ayala / Agence QMI

Mylène St-Sauveur Dario Ayala / Agence QMI

Yes Mccan Dario Ayala / Agence QMI

Valérie Taillefer Dario Ayala / Agence QMI

Dario Ayala / Agence QMI

Vanessa Pilon et Alex Nevsky Dario Ayala / Agence QMI

Véronique Cloutier Dario Ayala / Agence QMI