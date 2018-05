Louis Morissette ramasse Franco Nuovo à La soirée est (encore) jeune

Lors de son passage à La soirée est (encore) jeune de samedi soir, le producteur Louis Morissette en a profité pour insulter Franco Nuovo, un autre animateur de Radio-Canada.

L’incident s’est produit lorsque l’animateur Jean-Philippe Wauthier a évoqué l’émission V.I.P., qui était animée par Morissette et qui a quitté les ondes après seulement un épisode.

Louis Morissette raconte qu'au lendemain de la diffusion de l’unique épisode, Franco Nuovo, qui était au Journal de Montréal à l’époque, avait écrit trois chroniques dans lesquelles il a été dur à son égard.

Morrissette va même jusqu’à traiter Nuovo de mangeux de marde et de plein de marde.

«Franco Nuovo avait écrit trois chroniques sur mon cas le mangeux de marde. Lui c'est un plein de marde, il savait toute l'histoire, parce qu'à l'époque, je lui parlais, c'est la dernière fois que je lui ai parlé de ma vie. Il avait eu une page pleine cette journée-là comme par accident, le plein de marde. J'ai vraiment fait comme: ok je ne m'en sortirai pas...»

L’apparition de Morrissette à La soirée est (encore) jeune n’a pas laissé le principal intéressé indifférent. Dimanche, Nuovo est revenu sur les propos du conjoint de Véronique Cloutier à son micro, les qualifiant de mensonges.

Nuovo à aussi reprocher à ses collègues radio-canadiens de ne pas s’être opposés aux propos de Morrissette.

«Je veux bien me faire traiter, je veux bien me faire insulter, mais je veux pas me faire insulter en ondes à Radio-Canada devant mes collègues, avec mes collègues qui sont incapables de faire barrière à des insultes d'aussi bas étage...alors ça, je félicite pas Jean-Philippe Wauthier, je félicite pas cette gang-là, je trouve ça en-dessous de tout»