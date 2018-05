Milla Jovovich sera la vedette du film Monster Hunter

Milla Jovovich sera à nouveau la tête d’affiche d’une adaptation cinématographique d’une série Capcom.

Celle qui a incarné le rôle d’Alice dans la série Resident Evil au grand écran sera la vedette de l’adaptation du jeu Monster Hunter, a-t-on appris dans Variety aujourd’hui.

Le film sera réalisé par Paul W.S. Anderson, qui avait travaillé sur quatre des six films Resident Evil, et aura un budget de production 50 millions de dollars.

Le gros détail manquant: quel rôle Jovovich va-t-elle incarner?

Monster Hunter: World est sorti en janvier 2018 sur PS4, Xbox One et PC. Le jeu est le plus grand succès de Capcom, ayant expédié plus de 7,9 millions d'unités.