Mise au point

1- Comme le remarque un lecteur, Pierre C., l’expression « jusqu’à temps que » n’existe pas. C’est bien « jusqu’à tant que » qu’il faut écrire. Dans un langage plus soutenu, on emploiera cependant « jusqu’à ce que » pour indiquer une limite de temps. Ne doit-on pas faire suivre ces locutions du ne explétif ? demandait il y a quelque temps J.-M. Pagé. Pas nécessairement. Le ne explétif ne change rien au sens d’une phrase. Il est, disons, facultatif après toutes les locutions conjonctives ou les expressions de comparaison (moins que, plus que, meilleur que, etc.). Seule la locution « sans que » ne veut pas du ne explétif.

2- « Quand mettre un point après une abréviation ? » demande Andrée B. Lorsque la dernière lettre du mot ne fait pas partie de l’abréviation : app. (appartement) ; dict. (dictionnaire). Normalement, on abrège un mot en retirant un certain nombre de ses lettres finales. Mais, on ne met jamais de point à la fin d’une abréviation qui comprend la dernière lettre du mot : Dr (docteur) ; QC (Québec).