Nouvelle garde-robe active

La nouvelle saison fait place à des vêtements tout neufs dans la garde-robe sportive.Voici quelques pièces dont vous pourriez avoir besoin pour bouger ce printemps, autant à l’intérieur qu’en plein air.

Photo courtoisie, Sail

T-shirt Transporter pour homme de Marmot 100 % polyester de jersey brossé, léger, respirant, protection solaire FPS 30, séchage rapide, plus long à l’arrière, 35 $, sail.ca

Photo courtoisie, Sports Experts

Blouson à capuchon pour homme SportStyle de Under Armour idéal comme deuxième couche résistante au vent, son tissu léger en polyester avec empiècements perforés permet une bonne aération, 94,99 $, sportsexperts.ca

Photo courtoisie, Latulippe

Manteau R1 TechFace pour femme de Patagonia en tissu léger et doux (polyester majoritairement recyclé et spandex), avec traitement déperlant et capuchon ajustable, 198,95 $, latulippe.com

Photo courtoisie, Sports Experts

Chandail pour femme Under Armour Sport respirant (90 % polyester et 10 % élasthanne), anti-odeurs, évacuant la transpiration et la chaleur, extensible, avec des trous pour les pouces 49,99 $, sportsexperts.ca

Photo courtoisie, Sports Experts

Chaussures de course à pied Roadhawk FF de ASICS pour homme, avec une semelle intermédiaire dotée de la technologie FlyteFoam légère et réactive, puis une empeigne sans couture pour un amorti parfait, 129,99 $, sportsexperts.ca

Photo courtoisie, Latulippe

Pantalon Rapido pour hommes The North Face, léger, extensible, qui évacue l’humidité en plus de sécher rapidement, avec ceinture élastique et glissière au bas de la jambe, 89,99 $, latulippe.com

Photo courtoisie, Latulippe

Pantalon court Titan Peak pour homme de Columbia avec traitements déperlant et antitaches, protection solaire FPS 50 et tissu extensible confortable (90 % nylon et 10 % élasthanne), 89,95 $, latulippe.com

Photo courtoisie, Sail

Jupe-short Reflex Core signée The North Face à porter lors de l’entraînement ou la course à pied, à la fois confortable (polyester) et chic, 55 $, sail.ca

Photo courtoisie, MEC

Débardeur Homage de Mountain Equipment Co-op fait d’un filet léger, ample et respirant, avec une fente sur le côté et une emmanchure ample, 38 $, mec.ca

Photo courtoisie, MEC

Soutien-gorge Strappy de Mountain Equipment Co-op avec bretelles fines dans le dos, s’agençant bien avec une camisole ou un débardeur pour le yoga, l’escalade et l’entraînement, 44 $, mec.ca

Photo courtoisie, MEC

Capri Sanctuary pour femme de Mountain Equipment Co-op (polyester et élasthanne Spandex) idéal pour les sports nécessitant une grande liberté de mouvement, 55 $, mec.ca