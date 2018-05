Pakistan: un pont s’effondre, cinq morts et 12 disparus

Au moins cinq étudiants sont morts et douze autres étaient portés disparus dimanche après l’effondrement d’un pont dans un site touristique du Cachemire pakistanais, ont annoncé les autorités, précisant avoir peu d’espoir de retrouver des survivants.

L’ouvrage, qui enjambait une rivière au débit rapide dans la vallée de Neelum, a cédé au moment où une trentaine d’étudiants arrivés de diverses écoles de médecine de la province du Pendjab se trouvaient sur le site pour admirer une chute d’eau.

« Nous avons récupéré les corps de quatre garçons et celui d’une fille. Douze autres manquent toujours à l’appel et nous n’avons guère d’espoir à leur sujet car l’eau est très froide », a déclaré à l’AFP Chaudhary Imtiaz, un haut-fonctionnaire de la ville de Muzaffarabad.

« L’accident s’est produit dans le ravin de Jagran dans la zone de Kundal Shahi, à environ 60 kilomètres au nord-est de Muzaffarabad », a-t-il ajouté, soulignant que huit autres étudiants ont été blessés.

Un responsable local de la police, Saleem Durrani, a confirmé le bilan et précisé qu’un panneau placé près du pont avertissait les visiteurs de ne pas y monter à plus de cinq personnes à la fois.

« Le pont s’est effondré parce qu’environ 40 personnes y sont montées soudainement en même temps », a-t-il dit.

« Ses fondations en ciment n’ont pas pu résister au poids », a-t-il expliqué.

Les vallées et les montagnes du Cachemire pakistanais sont un site prisé des touristes, mais les infrastructures y laissent à désirer.

Le plateau himalayen du Cachemire est de facto divisé entre l’Inde et le Pakistan. Depuis la Partition de 1947, New Delhi et Islamabad se déchirent pour le contrôle de la totalité de la région.