Ralentir pour mieux... dépasser?

MONTMELO | Les autorités de la F1 ont voulu redorer le blason des monoplaces en 2017 en les rendant plus rapides, ce qu’elles ont réussi à faire puisqu’à chaque escale du championnat, les records de piste continuent de tomber.

Mais voilà qu’elles sont bien décidées à faire volte-face dès l’an prochain en implantant de nouvelles mesures destinées a priori à favoriser les dépassements.

Pour améliorer le spectacle, la F1 souhaite recommander aux écuries de réduire la dimension des ailerons avant (elle les avait pourtant fait augmenter il y a deux ans), tout en simplifiant les écopes de freins et en majorant la taille de l’aileron arrière.

Ces nouvelles dispositions, qui visent à réduire les appuis aérodynamiques, vont ouvrir davantage la porte aux dépassements, prétend-on.

En contrepartie, et la Fédération internationale de l’automobile (FIA) le reconnaît, ces mesures devraient diminuer la vitesse des bolides d’environ 1 seconde et demie au tour selon les tracés.

Vettel : « On devrait être consultés »

Interrogés sur le dossier, les pilotes, dont Sebastian Vettel, se sont montrés plutôt sceptiques sur cette initiative qu’ils jugent controversée.

« Honnêtement, a dit le quadruple champion du monde, cette situation me fait rire. On change d’idée constamment en F1. Au moment où les voitures sont de plus en plus rapides, on veut les ralentir.

« C’est comme faire la traversée de l’Atlantique et changer de direction un millier de fois. On devrait être consultés sur la question, mais ce n’est pas le cas. C’est nous qui pilotons les voitures et personne n’est mieux placé pour dire comment elles se comportent. »

« Peut-être aurait-on de bonnes suggestions à faire pour améliorer le spectacle sans avoir à réduire la vitesse ? La F1 doit demeurer extrême... »

Week-end mitigé pour Latifi

Nicholas Latifi a quitté le circuit de Barcelone-Catalogne plutôt bredouille à l’issue des deux courses de la fin de semaine en F2.

Après avoir été victime d’un problème d’embrayage au départ la veille et terminé au 14e rang, il s’est classé huitième dimanche. Le Torontois de 22 ans occupe actuellement la 9e place au classement cumulatif après les six premières manches de la saison. Les deux prochaines étapes auront lieu à Monaco les 26 et 27 mai.

Ce même Latifi aura l’immense privilège à Montréal, le 8 juin prochain, de participer à la première séance d’essais libres de F1 au volant d’une monoplace de l’écurie Force India dont il est le troisième pilote.

Sa présence, combinée à celle de son compatriote Lance Stroll, marquera, pour la première fois depuis 1981 (Gilles et son frère Jacques), la participation de deux pilotes canadiens en même temps sur un circuit de F1.

Rappelons toutefois que le cadet des Villeneuve n’avait pas réussi à se qualifier pour le Grand Prix du Canada.

Le fils de l’autre

La deuxième course de la série de monoplaces GP3 a été remportée dimanche matin à Barcelone par Giuliano Alesi, le fils de Jean, cet ancien pilote qui a remporté sa première et seule victoire en F1 à Montréal en 1995.

Le jeune Français, âgé de 18 ans, espère accéder en 2019 au championnat de F2, dernière étape qui lui permettrait de suivre les traces de son père, qui compte 201 départs en Grand Prix.