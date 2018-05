Du 2 au 4 mai derniers, plus de 1000 exposants provenant de toutes les régions du globe se sont retrouvés au Salon international de l’alimentation à Montréal afin de présenter leurs nouveaux produits. C’est lors de cette exposition qu’on peut dénicher des produits qui marqueront notre environnement alimentaire au cours des prochaines années. Cap sur les tendances alimentaires mondiales.

Au cœur des tendances

Parmi les tendances alimentaires, nommons le snacking santé (la prise de collations), la végétalisation des menus, l’introduction de protéines alternatives (grillons, lupin, légumineuses sous toutes leurs formes) et la protection de l’environnement avec des produits écoresponsables.

Pea Pops

Photo courtoisie

Parmi les produits qui ont piqué ma curiosité, on retrouve les Pea Pops (Three Farmers), grand gagnant du concours SIAL innovation. Avec 4 g de fibres et 6 g de protéines par portion de 28 g, ces pois aromatisés remplacent à merveille les croustilles. Aussi connu pour leurs pois chiches rôtis aromatisés, Three Farmers revisite l’art de la collation avec des propositions santé aux saveurs populaires (ranch, sriracha, cornichon à l’aneth).

Crickstart

Photo courtoisie

Toujours dans la catégorie des collations, les barres et craquelins à base de farine de grillons Crickstart ont assurément la cote chez les milléniaux. Pas étonnant qu’ils aient aussi remporté un prix d’innovation. Les insectes seront de plus en plus présents dans nos menus au cours des prochaines années. Ils constituent une protéine de choix, nutritive et écologique.

Hummus

Photo courtoisie

Parmi mes autres coups de cœur, le hummus d’ananas Galifresh offre un heureux mariage sucré-salé. Intéressant sur des craquelins ou pour agrémenter des canapés. Du côté de Fontaine Santé, le hummus règne toujours en roi. Cette fois, il prend des variantes avec du hummus de betteraves rôties biologique ou encore de mini portions (57 g) à emporter aisément dans la boîte à lunch.

PB&Me

Photo courtoisie

Après le succès rencontré avec le beurre d’arachides en poudre, PB&Me revient en force avec un beurre d’amandes en poudre. Source de protéines intéressantes (5 grammes pour 2 c. à soupe), avec 2 grammes seulement de lipides, le produit contient peu de calories (50 kcal). Il suffit de l’ajouter aux smoothies, muffins, galettes et biscuits pour rehausser la valeur nutritive de la recette. On peut aussi reconstituer le produit avec de l’eau pour en tartiner ses rôties.

World of Chia

Photo courtoisie

Côté petit déjeuner, les confitures prennent des airs santé avec l’ajout de graines de chia. World of Chia propose des tartinades de fruits enrichies en graines de chia. Voilà de quoi bonifier nos petites douceurs du matin. Chaque portion de 15 ml (1 c. à soupe) n’apporte que 30 calories et 5 g de sucres (avec en prime 1 gramme de fibres).

Oliméga

Photo courtoisie

Oliméga innove en lançant les graines de caméline qui pourraient devenir aussi populaires que les graines de chia. Ces petites graines apportent des protéines et de précieux oméga-3. Pour 30 ml (2 c. à soupe), on obtient 2 grammes d’oméga-3, soit la totalité des besoins en oméga-3 d’origine végétale pour la journée. Cette quantité apporte aussi 5 grammes de protéines et de fibres. Un beau produit !

Orijin

Photo courtoisie

Après le chia et la caméline, ce sont les graines de chanvre qui reviennent dans nos paniers. La compagnie Orijin propose notamment des graines, de l’huile et de la farine de chanvre. Les graines sont cultivées à Asbestos et Trois-Pistoles et sont certifiées par Ecocert Canada et Aliments du Québec.

Photo courtoisie

Des repas sur le pouce

Le prêt-à-manger est en croissance. Manger santé sur le pouce n’est guère facile pour plusieurs. Pour répondre aux besoins des gens pressés, plusieurs compagnies proposent des repas innovants.

Kitchen & Love

Photo courtoisie

C’est le cas de Kitchen & Love, qui offre des produits végétaliens prêts-à-manger. Préparés à base de quinoa, de farro ou de choux-fleurs déjà cuits combinés à des légumes et aromates, ces plats n’ont pas besoin de cuisson ni de réfrigération et peuvent être consommés sur le pouce. Vraiment pratique !

Impress Foods

Photo courtoisie

On apprécie aussi les nouveaux gaspachos à boire de la compagnie québécoise Impress Foods, qui a décroché le titre d’Innovation biologique de l’année. La soupe a subi un traitement HPP (procédé de haute pression hydrostatique) afin de prolonger la conservation tout en conservant les propriétés nutritives du produit. Moins sucrées qu’un jus de fruits, les soupes froides affichent une intéressante valeur nutritive. Elles sont offertes en 4 saveurs originales (orange-gingembre, pomme verte-jalapeno, mangue-origan, fraise-basilic). Elles apportent entre 120 et 140 calories par bouteille de 354 ml, de 3 à 4 g de fibres et 5-6 % de la valeur en sodium quotidienne.

Urban Picnik

Photo courtoisie

Du Québec, les salades étagées végétaliennes et sans gluten Urban Picnik ont aussi attiré l’attention. Offertes en 5 mariages réussis (César, Maki, Dragon, Milos, Soleil), les salades marient fraîcheur et goût ! Elles comportent suffisamment de protéines pour en faire un lunch complet.