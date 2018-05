Un tapis rouge coloré

Contrairement à l’année dernière, dame Nature a été moins capricieuse hier soir, permettant à nos artistes d’oser davantage. Résultat : beaucoup de couleurs et des robes d’une grande élégance. Des touches de rouge, de vert et beaucoup de blanc ont marqué les looks de cette 33e édition du Gala Artis.

Photo Agence QMI, Dario Ayala

Jean-François Ruel

Le Damien de la série Fugueuse avait un look fort excentrique et estival dans des vêtements de la griffe Comme des garçons.

Photo Agence QMI, Dario Ayala

Valérie Taillefer a fait tourner toutes les têtes dans une magnifique robe à motifs imprimés de la griffe Wayne Clark.

Photo Agence QMI, Dario Ayala

Ludivine Reding a osé le vert. Celle-ci a opté pour une robe courte de la griffe Marie Saint-Pierre qu’elle a agencée à des chaussures Gucci.

Photo Agence QMI, Dario Ayala

Debbie Lynch-White a opté pour une tenue sortant tout droit de la collection de vêtements de la chanteuse Beth Ditto.

Photo Agence QMI, Dario Ayala

Magalie Lépine-Blondeauétait magnifique dans une robe longue à pois de la griffe Éditions de robes.

Photo Agence QMI, Dario Ayala

Sophie Cadieux et son conjoint Mani Soleymanlou ont déniché leurs tenues respectives lors d’un voyage au Japon. La comédienne a fait modifier son kimono par les designers de la griffe UNTIDL.

Photo Agence QMI, Dario Ayala

Hélène Bourgeois-Leclerc a elle aussi opté pour une tenue, mais dans une version longue, de la boutique Éditions de robes.

Photo Agence QMI, Dario Ayala

Sarah-Jeanne Labrosse était une fois de plus parmi les plus belles. La comédienne portait une robe de la griffe La Collection Paris avec des chaussures Stuart Weitzman.

Photo Agence QMI, Dario Ayala

Mylène Saint-Sauveur portait une robe blanche à volants de la marque Cameo Collective. Ses chaussures provenaient de L’intervalle.