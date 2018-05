Une 12e place pour Michael Woods au Tour d'Italie

Au lendemain de sa performance qui lui a permis de se hisser parmi les 10 premiers de la huitième étape, le cycliste québécois Michael Woods a fini 12e de la course de 225 kilomètres entre Pesco Sannita et Gran Sasso d’Italia, au 101e Tour d’Italie, dimanche.

Trois coureurs se sont disputé la victoire de la neuvième étape. C’est le Britannique Simon Yates (Mitchelton-Scott) qui a gagné au sprint devant le Français Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) et le Colombien Johan Esteban Chaves (Mitchelton-Scott).

Originaire de Gatineau, Woods (EF Education First-Drapac p/b Cannondale) a pour sa part rallié l’arrivée en solo à 36 secondes du vainqueur, soit le meilleur résultat de sa formation.

«Le type de montées sur le parcours ne m’allait définitivement pas, a commenté Woods. Hugh Carthy a eu une bonne course et les gars ont fait un travail phénoménal en me plaçant au bas de la montée. Avec tous les efforts qu’ils ont mis, je savais que je devais souffrir pour leur rendre la pareille. Nous avons vraiment bien roulé en équipe et avec deux semaines à faire, nous avons beaucoup de momentum.»

Également en action, le Montréalais Guillaume Boivin (Israel Cycling Academy) a terminé au 99e rang dans un peloton de 44 hommes, à 25 minutes 58 secondes de Yates.

Yates mène au classement général

Au classement général, Yates trône toujours au sommet devant son compatriote Chaves (+32 secondes). Woods (+2 minutes 25 secondes) est monté au 10e rang alors que Boivin (+42 minutes 24 secondes) a glissé en 97e place.

«J’ai vraiment eu des problèmes avec mes allergies saisonnières dans les derniers jours, alors d’avoir seulement perdu quelques secondes ici et là, c’est un grand succès pour moi, a ajouté Woods. Je sens enfin que je vais prendre le dessus sur cet ennui de santé. Le type des prochaines étapes me convient mieux et j’ai hâte à ces courses!»

Les participants profiteront d’une journée de repos lundi avant de reprendre la compétition mardi, pour la 10e étape de 239 kilomètres entre Penne et Gualdo Tadino.