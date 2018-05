Une bière pour rapprocher le public de la science

Des étudiants de l’Université Laval démocratiseront la science dès aujourd’hui en organisant le festival Une pinte de science, une façon originale d’ouvrir la porte du monde scientifique au grand public.

La formule d’Une pinte de science n’est pas sorcière. Un chercheur reconnu, un public non initié et une bonne bière pour rapprocher les deux solitudes. L’objectif est d’offrir le fruit du travail des scientifiques à un public qui en verra les impacts sur sa vie au cours des prochaines années.

« Nous tentons de trouver des sujets qui sont d’actualité et qui intéresseront le public », explique l’organisatrice de l’événement, Marine Tournissac. Parmi les sujets abordés lors de cette troisième édition, les nanotechnologies, le dépistage génétique et le numérique sont particulièrement au goût du jour.

« Les gens doivent s’intéresser à ces changements parce qu’ils vont bouleverser notre vie éventuellement », ajoute Mme Tournissac, elle-même doctorante en sciences pharmaceutiques.

Et fini la crainte des grands termes ardus et des exposés sans fin ! On mise ici sur la vulgarisation et la participation du public. « L’accessibilité à la science ne dépend que de la personne qui la présente », lance en riant la Dre Élodie Boisselier, chercheuse en médecine régénératrice du Département d’ophtalmologie du CHUL, qui participera à l’activité.

Rétablir les faits

À l’ère des sites de fausses nouvelles et des réseaux sociaux, un événement comme Une pinte de science, qui se déroulera en simultané dans 12 villes canadiennes et 21 pays, est une belle occasion de rétablir des faits bien souvent déformés. Pour Marine Tournissac, c’est l’une des missions premières de l’événement.

« Il y a beaucoup de désinformation qui se fait et ç’a créé une sorte de méfiance, envers la communauté scientifique, qu’il faut briser. Il faut que la science puisse connecter directement avec le public pour lui offrir des sources fiables de connaissance », explique la doctorante, qui travaille sur le développement de l’Alzheimer.

Gratuit pour tous

Le festival Une pinte de science se déroulera aujourd’hui, demain et mercredi, au Pub Galway, à La Ninkasi ainsi qu’au Café Fou Aeliés de l’Université Laval. L’événement est gratuit, mais les gens intéressés doivent réserver leur place en s’inscrivant en ligne pour l’une des neuf conférences présentées par 18 chercheurs au total.