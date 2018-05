Vasek Pospisil s'incline en finale en Corée du Sud

Le Britanno-Colombien Vasek Pospisil s'est incliné en finale du tournoi de catégorie Challenger de Gimcheon, en Corée du Sud, dimanche.

Pospisil, 88e joueur mondial et deuxième tête de série de la compétition, a été vaincu par le Japonais Yoshihito Nishioka, issu des qualifications et 362e joueur au classement de l'ATP, en deux manches de 6-4 et 7-5.

À propos de Nishioka, il a toutefois déjà occupé le 58e rang mondial.

Au final, Pospisil n'a pas si mal fait au service, claquant huit as et ne commettant aucune double faute. Il a cependant été brisé à quatre reprises en neuf occasions. De plus, il n'a été en mesure de prendre le service de son rival qu’à deux reprises en sept occasions.

La rencontre a duré 1h39.

Cette présence en finale devrait néanmoins permettre à Pospisil de grimper d'une dizaine de rangs au classement mondial. De son côté, le vainqueur devrait améliorer son sort d'une centaine de places.