Quiz: quelles sont vos chances de devenir millionnaire à la loterie?

Question #5

De combien de temps disposez-vous pour réclamer un lot lorsque vous l’avez remporté?

1 an

En effet, vous avez un an pour réclamer un lot que vous avez gagné avec Loto Québec. Au 23 janvier 2018, Loto Québec était encore à la recherche d’un gagnant de 1 750 000$, et de quelques gagnants de lots de 100 000$ ou plus. Pourriez–vous être un heureux gagnant sans le savoir ?