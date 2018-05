FOURNIER, Line



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 10 mai 2018, à l'âge de 54 ans, est décédée dame Line Fournier, fille de feu monsieur Oscar Fournier et de feu dame Germaine Cauchon. Elle demeurait à Québec.de 13 heures à 14 heures.Elle laisse dans le deuil, sa fille : Roxanne Fournier ainsi que son père Jean-Guy Richer; son frère : Serge (Nicole Paré); ses sœurs : Sylvie (André Langlois) et France (Claude Légaré); ses neveux et nièces : Marc Fournier (Alexandra Couture), Steve Langlois (Mélissa Lebel), Jessey Langlois (Stéphanie Poulin), Annie Langlois (Yan Lafond), Patrick Morin (Julie Cloutier), Marie-Ève Fournier (Francis Bédard Houle), Isabelle Légaré (Jason Godderidge), Andréanne Légaré (Miguel Robert) et Ève Gugy Gagné, ainsi que plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Remerciements sincères au personnel des soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués et l'attention apportée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec (Hôpital de l'Enfant-Jésus - soins palliatifs), 10, rue de l'Espinay, Québec (QC), G1L 3L5, tél. : 418-525-4385