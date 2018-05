Départ de Jonatan Julien: les oppositions peu convaincues par les explications de Labeaume

Les deux partis d’opposition à l’hôtel de Ville de Québec se sont montrés fort sceptiques quant aux explications du maire Labeaume au sujet du départ de son ancien bras droit, Jonatan Julien.

«On vient d’assister à un exercice de cafouillage sans nom de la part de M. Labeaume qui essaye de banaliser ce qui s’est passé dans le dossier de la centrale de police», a réagi Jean-François Gosselin, lundi après-midi, tout de suite après la conférence de presse du maire.

Selon le chef de Québec 21, «si le dossier avait bien été, M. Labeaume aurait été rapide à prendre le crédit. Mais là, il y a beaucoup de cafouillages et de dérapages. Donc, il a décidé de trouver un coupable : C’est M. Julien».

Interrogé au sujet des nouvelles responsabilités dont Régis Labeaume hérite (Ressources humaines, Relations de travail et Grands projets), M. Gosselin a estimé que «le maire a décidé qu’il arrêtait de déléguer. Il n’a pas confiance en son équipe. Ce n’est pas un bon leader».

«Départ fracassant»

Pour Jean Rousseau, conseiller de Démocratie Québec, «le maire n’a pas cherché à clarifier les raisons qui ont causé ce départ fracassant de M. Julien (...) On reste un peu dans l’expectative par rapport aux raisons profondes du départ de M. Julien».

Suggérant que le différend entre MM. Labeaume et Julien est peut-être plus profond que ce qui a été dit, le conseiller d’opposition a ajouté «qu’on ne démissionne pas sur un dossier. Il a dû y avoir autre chose, mais on ne saura pas le fond des choses à moins que M. Julien en parle davantage».